BEA Chieri incerottata cede a Beinaschese

Tante le assenze per gli Arancioni, che devono fare a meno di Luca Ratto e di Andrea Barbero, con Fulvio Ratto come unico senior. Primo quarto decisamente a favore dei padroni di casa, che fanno valere l’esperienza e la fisicità per portarsi avanti di 24 lunghezze. Già a partire dalla seconda decina arriva la reazione dei ragazzi di coach Dabbene, che cercano di rimettere in piedi la gara dopo un periodo di riassestamento.

Al rientro dagli spogliatoi sono sempre i Leopardi a cercare la rimonta, con tanti giocatori in doppia cifra, ma le triple di Zagaria e i canestri di Maisano mantengono a distanza i Leopardi, che si devono arrendere sul punteggio di 87 a 62.

«Eravamo una squadra rimodellata dalle assenze, abbiamo patito un inizio molto complicato dove alcuni ragazzi hanno dovuto prendere delle scelte che non erano abituati a prendersi – commenta coach Dabbene – Ci siamo ripresi nel resto della partita e abbiamo anche vinto due quarti, possiamo prendere degli aspetti positivi. Da domenica possiamo fare sicuramente meglio».

A.S.D BEINASCHESE OTB – BEA CHIERI SSDRL 87-62

Parziali (30-6, 45-28, 70-39)

BEINASCHESE: Franco 7, Martina (C) 11, Zagaria 17, Bianconi 6, Gambino 10, Maisano 18, Durante 6, Bertolani 9, Sapia 1. All. Gallo

BEA CHIERI: Ferrone Ric. 13, Bianco 10, Bertoglio 5, Roccati 2, De Mita (C) 5, Bergese L. 12, Ratto F. 12, Munafò, Lafiosca 2. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Bergese S.