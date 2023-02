La Reale Mutua Torino ’81 Iren attende la Waterpolo Milano Metanopoli

I ragazzi di coach Simone Aversa scendono in vasca sabato 25 febbraio contro la Waterpolo Milano Metanopoli per la tredicesima giornata di regular season e per continuare a trovare certezze in acqua. I gialloblù sono reduci dalla buona vittoria per 9-18 contro la R.N. Imperia 57, nonostante le troppe reti concesse. I lombardi, invece, sono stati sconfitti di misura in casa per 4-6 dal Como Nuoto Recoaro e rimangono fermi al terzultimo posto a nove punti in classifica.

Simone Aversa presenta il match: «Veniamo da una buona settimana di lavoro, ieri ho visto i ragazzi concentrati ed è l’atteggiamento che vorrei vedere domani. Dobbiamo partire ai trecento all’ora e stare attenti a non concedere goal facili ai nostri avversari. In attacco dobbiamo essere più lucidi e concreti. L'obiettivo è vincere e continuare il nostro buon percorso in campionato».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 25 febbraio alla piscina Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

SERIE A2M (TREDICESIMA GIORNATA)



R.N. Arenzano – President Bologna

Brescia Waterpolo – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Chiavari Nuoto – R.N. Imperia 57

Lavagna 90 – Spazio R.N. Camogli

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Waterpolo Milano Metanopoli

Como Nuoto Recoaro – C.S. Plebiscito Padova

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 36

Reale Mutua Torino ’81 Iren 30

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 24

Como Nuoto Recoaro 22

Brescia Waterpolo 22

Lavagna 90 21

Chiavari Nuoto 16

President Bologna 14

R.N. Arenzano 12

Waterpolo Milano Metanopoli 9

C.S. Plebiscito Padova 6

R.N. Imperia 57 1