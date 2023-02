Curling: i pinerolesi Gilli e Vigliani ai Mondiali Junior

La rassegna iridata si terrà dal 25 febbraio al 4 marzo e opporrà gli Azzurri del d.t. Claudio Pescia e di coach Marco Mariani all’elite del curling, composto da Canada, Cina, Germania, Corea, Norvegia, Scozia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

Tra i cinque convocati nel team italiano anche i due rappresentanti dello Sporting Club Pinerolo, ovvero Stefano Gilli e Francesco Vigliani, a coltivare il sogno di entrare tra le prime quattro del round robin e giocarsi successivamente le semifinali. Ma in partenza il focus principale sarà un altro, come spiegato da coach Mariani al sito ufficiale FISG: «Il primo obiettivo, molto importante, è restare nel Gruppo A classificandosi tra le sette migliori squadre del torneo. Non avendo potuto disputare un gran numero di tornei internazionali è difficile conoscere a pieno la forza e il livello della concorrenza ma sappiamo che, per esempio, Norvegia e Svizzera sono avversarie molto forti che possono contare su giocatori già da tempo abituati anche a competere in ambito senior. Il nostro gruppo è preparato e motivato, ci siamo allenati bene e potrebbe anche sorprendere. Riuscissimo a partire forte, potremmo cercare di alzare l’asticella e puntare anche ai playoff, ma in questo momento ciò che più conta è restare concentrati e ragionare partita dopo partita».