B1, Igorine in campo: arriva Garlasco

Un’altra settimana di lavoro e di crescita e tutto ormai è pronto per disputare la 17esima giornata di campionato di B1.

Domani, sabato 25, al palaAgil alle 17 sfida fra le Igorine di Matteo Ingratta e Volley 2001 Garlasco.

«Sarà una partita difficile contro una formazione esperta che ha dimostrato finora di puntare alla parte alta della classifica» dice il direttore sportivo Alessandro Sandretti. La formazione lombarda è attualmente quinta in classifica.

Le Igorine hanno iniziato molto bene il girone di ritorno e il ds fa il punto proprio su questo: «Credevamo in un girone di ritorno in crescita e la squadra sta mantenendo le premesse, i risultati fanno morale e gratificano per il duro lavoro svolto in palestra».

Un lavoro intenso che ha come obiettivo il miglioramento singolo e del collettivo: «Le ragazze crescono dal punto di vista sia fisico sia tecnico, il lavoro svolto dallo staff è di alta qualità, il percorso è ancora lungo e il finale di stagione sarà il momento culmine» chiude Sandretti.