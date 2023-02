Avigliana Basket: la Promo cade a Giaveno dopo un overtime

Seconda sconfitta consecutiva per l'Avigliana Basket di Calabrò che non riesce ad uscire dal palazzetto di Giaveno con l'agognato foglio rosa. Derby delle due valli sentitissimo, sfida al vertice in classifica e più di 250 spettatori presenti sulle tribune del Palazzetto di Giaveno: tensione che si farà sentire anche sul campo, dove il punteggio rimarrà inchiodato sul 2-2 fino al 5' di gioco.

Giaveno comanda i giochi per 20' abbondanti, Avigliana sente tutta la tensione, paga le basse percentuali al tiro, la poca precisione nei passaggi con numerosi palloni persi nonostante uno Stodo eccellente nell'impostare ritmo e giocate, come sempre, un'intelligenza tattica da categoria superiore senza dubbi. Gli ospiti scivolano inesorabilmente anche sul -15 (28-13 al 16'), poi comincia una lenta rimonta, portandosi prima al riposo lungo a 10 lunghezze di distanza e poi impostando una seconda metà di gioco quasi impeccabile.

Avigliana serra le fila in difesa, recupera palloni importanti, in attacco Stodo imposta, Barberis colpisce dalla media e lunga distanza a ripetizione ed i biancoverdi prendono l'inerzia della partita in mano, risale la china, a 5'15'' dalla fine aggancia il pareggio (40-40) con Barberis, che poi infila la tripla del +3 (40-43) un minuto dopo e quella del +6 (40-46) ad 1'58'' dalla fine.

E qui succede quello che non ti aspetti: Giaveno subisce fallo, fa 2/2 dalla lunetta e ritrova così la giusta concentrazione per segnarne altri 4 e portare il tabellone sul 46-46. All'overtime Stodo subisce antisportivo e fallo tecnico e viene espulso ed i biancoverdi perdono con lui anche la bussola per rimanere orientati nella gara. Testa ai playoff, per giocarsela sino alla fine. Da segnalare il ritorno sulla scena di Valgina, dopo 3 mesi di stop, uscito nuovamente per infortunio, ne avrà per almeno un altro mese.