Rinviata la partita Logiman Broni – Autosped Bcc

La gara del campionato di serie A2 femminile tra Logiman Broni e Autosped Bcc originariamente in programma per domani al Pala Brera è stata rinviata al giorno 8 marzo (ore 20,30). Il posticipo è stato richiesto dalla società castelnovese, profondamente scossa dalla notizia della morte di Fabio Bellinaso, marito del General Manager Alice Pedrazzi e papà di Werther e Remigio, giocatori del Derthona Basketball Lab. Il Bcc ringrazia la Pallacanestro Femminile Broni per la sensibilità e la sportività dimostrata nonché le istituzioni federali (Fip e Lega Basket Femminile) per aver permesso lo spostamento della partita.

Ricordiamo che il S. Rosario avrà luogo domani, domenica, alle ore 19 presso la Cattedrale di Alessandria dove verrà celebrato, lunedì 27 alle ore 15, anche il funerale.