Igorine, che spettacolo con Garlasco

Nella 17esima giornata di campionato di serie B1 le Igorine vincono 3-1 contro Garlasco, una delle formazioni ai piani alti della classifica. Dopo un primo set dove le avversarie hanno fatto meglio, le Igorine si sono mostrate determinate e con quella voglia di lottare fino alla fine.

In campo ci sono Vighetto opposto a Cantoni, Moroni e Bianchi C al centro, Sassolini V e Bianchi G schiacciatori, Mangalagiu libero. Le Igorine siglano il 2-0 finale, poi le avversarie fanno un parziale che vale il 2-8. Vighetto accorcia un po’ (6-10), ma Garlasco corre (11-20), le Igorine provano la rimonta che si interrompe sul 17-25.

Una rigiocata di Moroni vale il 7-4 e Vighetto in ace sigla l’8-4, le Igorine allungano al 13-8 ed è time out Garlasco. Al rientro si fa sentire il muro avversario (13-12), si allungano di nuovo le distanze con un ace di casa (18-13) ed è ancora time out per Garlasco. Le avversarie accorciano 18-17 e Ingratta richiama le sue, al rientro le gemelle Sassolini con tre belle giocate siglano il 21-17, è un break aperto fino al 23-17. Finale 25-18.

Grande inizio delle trecatesi (5-1), Bosso dalla seconda linea va per l’11-7. Rientro di Garlasco che impatta 11-11 e un attacco out delle Igorine vale l’11-12 e la pausa di Ingratta. Le Igorine riprendono la corsa e sul 16-12 è pausa per Garlasco che poi si avvicina 20-19 e con un ace pareggia 21-21. Moroni e compagne siglano il 23-21 ed è pausa ospite. Le Igorine hanno la palla set (24-23), ma Garlasco impatta, sorpasso Garlasco 25-26 ma il time out è utilissimo e arriva la vittoria 28-26.

Le Igorine affamate di vittoria scappano sul 7-3, Garlasco tenta più volte di riaprire i giochi (11-11), si fa sentire il muro di casa (15-11). Bosso in ace sigla il 21-12, finale con ace di Bianchi G ed è vittoria 25-15.

Igor Agil Volley - Volley 2001 Garlasco: 3-1

Igor: Pagliuca ne, Sassolini V 9, Moroni 7, Bosso 16, Sassolini H 2, Nagy 1, Bianchi C 4, Brezza ne, Berra ne, Badalamenti (L), Vighetto 17, Mangalagiu (L), Cantoni 1, Bianchi G 4. All. Ingratta.

Garlasco: Cerebuch ne, Borelli 12, Angeleri (L), Cozzi 3, Caimi, Favaretto 12, De Martino ne, Galiero 14, Amato, Baldizzone 7, Riso 1, Lanzarotti, Baggi 5. All. Mattioli.