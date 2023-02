Next Gen Cup: Bertram Derthona-Varese Basketball Academy

Vince e convince la Bertram Derthona nell’ultimo impegno della seconda fase del Girone A della IBSA Next Gen Cup 2023. Al PalaMarchetti di Rovereto, la squadra allenata da Ansaloni accelera fin dal primo quarto, respinge i tentativi di rimonta di Varese e allunga progressivamente nella ripresa. Tre giocatori in doppia cifra e un buon contributo da parte di tutti le chiavi del successo odierno. I bianconeri attendono di sapere, tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino, chi il loro avversario della Final Eight di Napoli (10-12 aprile).

Avvio di gara equilibrato a Rovereto nell’ultimo impegno della seconda fase della Bertram Derthona: dopo 5’ il tabellone recita 16 pari. Nelle battute seguenti, le triple di Jankovic, Baldi (3) e i canestri di Zanetti producono un 16-0 che chiude la prima frazione sul 32-16 per i bianconeri. Nella seconda frazione, nonostante i tentativi di rimonta di Varese, la formazione allenata da Ansaloni continua a condurre nei ritmi e nel punteggio, chiudendo il primo tempo avanti 45-34.