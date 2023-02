La Reale Mutua è sconfitta da Trapani

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive per la Reale Mutua Torino che esce sconfitta dal Pala Gianni Asti: la 2B Control Trapani vince 96-94. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato Simone Pepe con 23 punti.

La partita si sblocca con la tripla di Guaiana, ma dall’altra parte risponde Guariglia con il gancio per il 3-2. Il vantaggio per i gialloblù arriva per mano di Mayfield (4-3 dopo 2’ di gioco). Ancora Guaiana in penetrazione dà il nuovo vantaggio a Trapani, ma Jackson e Schina portano la Reale Mutu sul +4 (15-11 dopo 4’ di gioco). Renzi e Guaiana confezionano un parziale di 5-0 in favore dei siciliani (21-17) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione Torino prova a ricucire il gap e riesce grazie alla tripla allo scadere del primo quarto di Pepe che fissa il punteggio sul 25-24 in favore di Trapani.

Il secondo periodo si apre con la tripla di Stumbris da una parte e quella di Pepe dall’altra, con Torino che resta sul -1 (28-27). Tre triple consecutive spingono Trapani sul +8 (37-29 dopo 3’ di gioco). Dopo 4’ di gioco il punteggio dice 40-31 in favore della squadra siciliana. a 4’ dall’intervallo lungo Trapani tocca il massimo vantaggio sul +13 (46-33). La Reale Mutua reagisce e mette insieme un parziale di 6-0 che la riporta sul -7 (46-39) e la panchina trapanese decide di fermare la partita con il time-out. Si va negli spogliatoi sul 51-43 in favore di Trapani.

Il secondo tempo riparte con due triple (una di Jackson e una di Romeo). Trapani continua a segnare con continuità e torna sul +11 (59-48). Tsetserukou segna a rimbalzo d’attacco per il nuovo +13 trapanese (64-51) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. A 4’ dall’ultima pausa Trapani ritocca il massimo vantaggio sul 72-55, ma Pepe trova due triple consecutive che riportano la Reale Mutua sul -11 (72-61). Schina e Mayfield trovano due triple consecutive che riavvicinano nuovamente Torino (81-69 a 1’ dall’ultima pausa). Si va all’ultimo mini-intervallo sul 84-69.

L’ultimo quarto inizia con la schiacciata di Jackson da una parte e i canestri di Stumbris e Rupil dall’altra (89-71). Ancora Pepe segna due triple consecutive e la Reale Mutua torna a -12 (89-77) costringendo coach Parente al time-out. Poser schiaccia in contropiede ed i gialloblù tornano sul -13 (95-82 a 4’ dalla fine). Ancora Poser segna da sotto e riporta Torino in singola cifra di svantaggio (95-86 a 3’ dall’ultima sirena). La Reale Mutua si riavvicina ancora sul -7 (95-88). Pepe trova il 2+1 che vale il -4 a 1’30” (95-91). Torino arriva fino al -1 grazie al solito Pepe (95-94 a 6” dalla sirena). La rimonta non si completa: Trapani vince 96-94.

Il commento di coach Franco Ciani: «Trapani ha vinto con merito, giocando con grande lucidità e grandi percentuali. Se pensiamo all’economia e all’andamento della partita, se quel tiro all’ultimo secondo fosse entrato sarebbe stato un furto. Il finale di gara ci conferma ancora una volta il nostro atteggiamento, la mentalità e il grande attaccamento a quello che vogliamo costruire. Dall’altra parte però dobbiamo recitare mea culpa per non aver mostrato quel tipo di intensità e quella mentalità nei primi tre quarti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e voltare pagina con la consapevolezza che per vincere bisogna dare sempre il massimo. Da questa partita bisogna trarre un insegnamento che sarà fondamentale per affrontare le prossime partite».

Reale Mutua Basket Torino - 2B Control Trapani 94-96

Parziali (24-25, 43-51, 69-84)

Reale Mutua Torino: Mayfield 11, Vencato 11, Taflaj, Ruà NE, Schina 9, Jackson JR. 11, Poser 8, Guariglia 12, De Vico 9, Beltramino NE, Dalle Ave NE, Pepe 23. All.: Franco Ciani.

2B Control Trapani: Renzi 19, Rupil 17, Minore 2, Romeo 13, Guaiana 13, Dancetovic NE, Tsetserukou 5, Massone NE, Stumbris 27, Kovachev NE. All.: Daniele Parente.