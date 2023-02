Giaguari Torino, netta vittoria sui Reapers

I Giaguari Torino restano imbattuti nei confronti dei cugini Reapers ottenendo la sesta vittoria in sei incontri disputati, esordendo, così, in maniera positiva nel Campionato di Seconda Divisione 2023.

Il freddo e l’umidità l’hanno fatta da padrone sabato sera al CUS Torino di Grugliasco, e la partita ha fatto poco per “scaldare” gli spettatori, con i Giaguari che hanno preso le redini dell’incontro fin dall’inizio e non le hanno più mollate fino al fischio finale del referee, portando a casa un secco 41-0 nel primo impegno stagionale.

La squadra di coach Harper, che doveva fare a meno dell’indisposto Garetto in attacco e di Davide Capello in difesa, che si procurava un piccolo infortunio durante il riscaldamento pre-partita, segnava dieci punti nel primo quarto con una corsa da 5 yard di Riccardo Duranti trasformata su calcio da Andrea Morelli ed un Field Goal dello stesso Morelli dalle 25 yard, per poi sedersi un po’ senza trovare le giocate necessarie per incrementare il bottino, che restava il medesimo alla fine del primo tempo. Come sempre la difesa appariva subito in palla, mentre l’attacco aveva qualche problema in più. Non solo il cambio in cabina di regia, dove si alternavano Duranti e Morelli, portava dei preventivabili problemi di consistenza della prestazione offensiva, ma anche una prestazione sottotono della linea d’attacco faceva sì che i drive dei Giaguari si fermassero anzitempo.