Eurogymnica, Argento per la serie C a Cantalupa

A una sola settimana di distanza, Eurogymnica torna in quel di Cantalupa, non con le atlete del twirling questa volta, ma con la sezione ginnastica ritmica. La trasferta nel pinerolese è altrettanto proficua e anche questa volta le EGirls lasciano il segno, vincendo un argento meritatissimo al termine di una splendida gara, la prima del Campionato di Serie C Zona Tecnica 1, che comprende oltre al Piemonte e la Valle d'Aosta anche la Liguria e la Toscana.

Gara interminabile, contava ai nastri di partenza ben 48 formazioni, impegnate ognuna sui 4 attrezzi. Le ginnaste di ogni team erano dunque impegnate su cerchio, palla, clavette e nastro e la somma dei punteggi di ognuna determinava quello totale.

Con le prime linee schierate la settimana precedente nel campionato di Serie A1 e dunque senza il diritto di poter essere utilizzate in un campionato minore, Elisa Vaccaro ha mandato in pedana un quartetto di grandi potenzialità e per prima una debuttante in questo campionato, Eglissa Lika, allertata solo alcuni giorni prima, per sostituire Cecilia Quarello ferma per un affaticamento muscolare. Bravissima Eglissa, capace di vincere l'emozione e mettersi in evidenza anche in proiezione futura. Per lei un cerchio che ha fatto registrare l'ottimo punteggio di 26,350.

Mozzafiato la palla di Carlotta Lo Muscio, splendida interprete del bel brano musicale che ha accompagnato una performance perfetta. 27,850 il suo punteggio, il più alto della squadra e il terzo di specialità. Alle clavette invece, Chiara Cortese, classe 2010, tra le più giovani in gara, è stata capace di guadagnarsi un 27,750 che risulterà a fine gara il secondo miglior punteggio con l'attrezzo doppio, alle spalle solo dell'altrettanto forte Arianna Musetti della Motto di Viareggio.

Al netto di una perdita importante, il punteggio finale di Chiara avrebbe potuto essere ancora più impressionante ma già così, con questa splendida esecuzione, la torinese ha prenotato un posto nella formazione che sabato prossimo scenderà in pedana ad Ancona, per la seconda prova della regular season di Serie A1.

A chiudere la rotazione, l'ormai veterana ma sempre determinante, Stefania Straniero al nastro. Nonostante l'attrezzo più coreografico della ginnastica ritmica non sia il suo preferito, la varisellese si è prodotta in una serie di evoluzioni che hanno strappato applausi al numeroso pubblico presente sulle gradinate. 26,00 netto il suo punteggio finale, terzo migliore di specialità anche per lei. Totale di squadra 107,950, sufficiente a restare in testa per tutta la gara fino al passaggio della Motto di Viareggio, vincitrice di questa prima tappa.