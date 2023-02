Wash4Green Pinerolo conquista un punto in casa di Conegliano

Una Wash4Green da applausi strappa un punto alla squadra campione d’Italia grazie ad una prestazione di carattere, solida e convincente in ogni fondamentale. Le ragazze di coach Marchiaro non si fanno intimidire dalla grandezza della Prosecco Doc Imoco Conegliano e conquistano un punto inaspettato ma che vale oro. Una partita equilibrata, spesso guidata dalle piemontesi, brave a mettere in difficoltà le avversarie e mai arrendevoli. Nella metà campo di casa pesano i tanti errori al servizio (18) mentre tra le fila ospiti si gioca una fase muro-difesa eccezionale. Moro in difesa fa miracoli e Prandi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti. Plummer con 22 punti si aggiudica il premio Mvp, Haak in tre set ne fa 18.

1 SET Doppio vantaggio per Pinerolo con Ungureanu in attacco e Samedy che manda out. Plummer sigla il primo punto per le padrone di casa poi è ancora la squadra ospite a chiudere un break e far salire a +3 il vantaggio (2-5). Gray mantiene le distanze ma il turno al servizio di Carraro con Squarcini in prima linea a muro su Ungureanu e Akrari annulla il vantaggio (8-8) e Plummer sigla il +1. Samedy incalza (10-8). La Wash4Green rimette la testa avanti con Zago (12-13) poi si prosegue punto a punto e nel finale Prandi si affida ancora al suo capitano per chiudere con grande determinazione e sicurezza 22-25.

2 SET Parte ancora bene la squadra di coach Marchiaro favorita da alcuni errori delle avversarie (1-4). Plummer accorcia (5-6) poi il muro di Akrari su Plummer rimette le distanze (5-8). Il mani out di Zago vale l’8-11 e Santarelli chiama time out. L’attacco di Plummer non trova il rettangolo rosa ed è +4. Pinerolo spinge sull’acceleratore: Grajber ferma la fast di Lubian poi è Zago a murare Robinson per il massimo vantaggio (11-16). È ancora Santarelli a fermare il gioco e al rientro in campo la Prosecco Doc cambia musica. Grajber e Zago non passano e Conegliano azzera così le distanze (16-16). Il testa a testa si interrompe solo nel finale e nonostante la Wash4Green ci provi con tutte le sue forze Conegliano si impone 25-22.

3 SET Nel terzo parziale le padrone di casa partono forte (4-0). Santarelli cambia le carte e schiera la formazione tipo. Dunque fuori Carraro, Samedy e Gennari, dentro Wolosz, Haak e Cook dal primo minuto. Zago in pipe firma il primo punto per le piemontesi. Haak e Cook mantengono a debita distanza Pinerolo (11-6) ma la formazione ospite non molla, Akrari mette palla terra seguita a ruota da Ungureanu (11-10). Al servizio Plummer riporta Conegliano a +4 e ancora una volta la Wash4Green si rifà sotto con Zago che firma il 15-15 e l’errore di Lubian che regala il vantaggio. Haak fa la voce grossa al servizio (18-16) ma Pinerolo non demorde, ci prova fino alla fine (23-22). Il guizzo finale è di Wolosz e compagne che chiudono 25-22.

4 SET Avvio equilibrato nel quarto parziale con Ungureanu che risponde bene a Cook (2-2). Il gioco prosegue a suon di botta e risposta (9-9). Pinerolo in fase muro-difesa lavora bene mentre nella metà campo di casa gli errori al servizio regalano troppi punti alle ospiti. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere in mano il gioco ed imporre il proprio ritmo. Si arriva sul 23 pari in perfetto equilibrio poi con una magia Zago e compagne portano la gara al tie break (23-25).

5 SET Il quinto set riprende sulla scia del quarto. Haak piazza un pallonetto dietro il muro mentre dall’altra parte della rete Grajber sfrutta bene le mani del muro (5-6). Plummer sigla il doppio vantaggio (8-6). Marchiaro ferma il gioco e al rientro in campo Grajber conquista il cambio palla. Fahr a muro su Ungureanu difende il vantaggio (11-9) poi Haak in prima linea firma il match point e Lubian chiude i giochi 15-12.

Kathryn Plummer Prosecco Doc Imoco Conegliano: «Pinerolo ha giocato un gran match. Avremmo dovuto vincere da tre punti ma comunque il risultato finale è una vittoria. L’importante è questo. Dobbiamo andare avanti ed essere pronti per il prossimo match».

Valentina Zago: «È stata una partita strepitosa. Venire a giocare qui non era facile. Per noi è stato importante non farle mai scappare troppo e riuscire sempre a stare in gioco. Ci servirà per le prossime partite. Inutile fare i complimenti a Conegliano perché sappiamo tutti la squadra che è ma voglio farli alla mia squadra perché le abbiamo messe in difficoltà. Per noi ovviamente è un punto d’oro ma da qui andiamo avanti e proseguiamo il nostro percorso».

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-WASH4GREEN PINEROLO 3-2

Parziali (22/25, 25/22, 25/22, 23/25, 15/12)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Plummer 22, Squarcini 7, Gennari 4, Samedy 8, Lubian 15, Carraro, De Gennaro (L), Haak 18, Fahr 5, Robinson-Cook 6, Wolosz, Pericati. All. Santarelli.

Wash4Green Pinerolo: Grajber 12, Zago 23, Gray 10, Akrari 14, Ungureanu 13, Moro (L), Bortoli, Carletti 2, Bussoli. Non entrate: Miao, Renieri, Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

Arbitri: Lorenzo Mattei, Marco Laghi.

Note: 25’, 28’, 26’, 28’, 18’. Tot 125’