Cuneo Volley cade in casa contro Santa Croce

Seconda sconfitta stagionale tra le mura di casa per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo. I ragazzi di coach Giaccardi non riescono a ritrovare il mood e l’aggressività messi in campo nelle ultime partite prima della sconfitta a Vibo. I Lupi di Santa Croce, senza capitan Colli, ma con un Coscione Mvp, approfittano della situazione e si aggiudicano il match. All’orizzonte per Cuneo due trasferte consecutive, Prata di Pordenone e Castellana Grotte.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L). Coach Mastrangelo schiera: Coscione palleggio, Motzo opposto, Truocchio e Gonzalez al centro, Hanzic e Maiocchi schiacciatori; Morgese (L).

Inizio equilibrato, un cambio palla alla volta, poi un buon turno al servizio di Sighinolfi e il muro di Parodi su Motzo, vedono coach Mastrangelo chiamare il primo time out di serta (11-7). Cuneo cresce in attacco, commettendo però errori di troppo in battuta, facendo così il buono e cattivo tempo. Sul 20-18 entra Chiapello per Parodi e va sui nove metri. Il muro di Codarin su Gonzalez fa esaurire i tempi tecnici a disposizione dei Lupi. Rientra Parodi. Sul 22-19 entra Lanciani per il servizio al posto di Codarin. Un muro di Gonzalez su Santangelo e un errore in attacco dello stesso opposto cuneese, fanno chiamare il primo time out a coach Giaccardi (23-21) per rompere il ritmo a Motzo che si accingeva al servizio. Si rientra in campo e la battuta dell’opposto biancorosso termina in rete. Arguelles entra ad alzare il muro al posto di Coscione 24-22. La battuta out di Hanzic chiude il set 25-23.

Parte forte Cuneo nel secondo set, con Pedron che fa girare magistralmente tutti i suoi giocatori. Dopo due primi tempi di Sighinolfi, un attacco slash di Parodi e una diagonale di Santangelo, coach Mastrangelo chiama il time out (12-7). Cambio palla e Santa Croce recupera un paio di punti con Coscione al servizio; sul 12-11 coach Giaccardi chiama il time out. Sul 16-17 il sorpasso di Santa Croce. Entra Cardona per Santangelo. Break per i Lupi, altro time out per Cuneo (18-20), rientra Santangelo. Si chiude 21-25 il set con un attacco out di Santangelo.

Dopo un breve gioco punto a punto, Santa Croce allunga con Motzo al servizio e coach Giaccardi chiama il time out (4-7). Sul 4-9 entra Chiapello per Botto tra le fila biancoblù, che mette subito a segno due punti e si porta dai nove metri (6-10). I cuneesi pasticciano e la panchina usa l’ultimo tempo tecnico a disposizione per la frazione. Sul 20-23 entra Lanciani per Codarin, mentre sul 20-24 rientra Botto per Chiapello. Santangelo annulla il primo set ball e coach Giaccardi inserisce Kopfli per Parodi al servizio. D’esperienza Botto annulla anche il secondo, ma lo svizzero mette out la battuta successiva ed è 22-25.

Partenza sprint per Santa Croce con doppietta di Hanzic e slash di Gonzalez; time out per Cuneo (0-3). Si rientra in campo e il gioco torna equlibrato. L’attacco di Santangelo trova la parità al nono punto, poi Codarin trova il vantaggio e coach Mastrangelo chiama il time out. Sul 14-16 entra Lanciani per Sighinolfi ed è subito muro su Motzo. Chiude Hanzic il match sul parziale di 19-25.

Al termine della partita Coach Giaccardi: «Già dal primo set non abbiamo dato intensità alla battuta, perché anche se lo abbiamo vinto, abbiamo fatto tanti errori al servizio e non abbiamo messo in difficoltà l’avversario. Tuttavia ce la siamo giocata perché le squadre avversarie solitamente quando arrivano nel primo set non partono mai a mille, mentre nel secondo set loro hanno alzato il livello della battuta e noi abbiamo faticato di più. Probabilmente la sconfitta di Vibo ci ha un po’ scalfito e stasera nell’atteggiamento c’è stato un passo indietro. Bisogna tornare spumeggianti come nelle ultime prima di Vibo».

Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sabato 3 marzo ore 20.30 in trasferta a Prata di Pordenone.



8^ Ritorno (26/02/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Kemas Lamipel Santa Croce 1-3

Parziali (25-23/21-25/22-25/19-25)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron, Santangelo 18, Sighinolfi 7, Codarin 10, Botto (K) 13, Parodi 12; Bisotto (L1); Lanciani 1, Chiapello 2, Cardona, Köpfli. N.e. Esposito, Lilli (L2).

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 64%; Attacco: 51%; Muri 9; Ace 0.

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione (K) 3, Motzo 18, Gonzalez 11, Truocchio 9, Hanzic 17, Maiocchi 6; Morgese (L1); Arguelles Sanchez, Compagnoni, Loreti (L2). N.e. Giovannetti, Favaro.

All.: Vincenzo Mastrangelo.

II All.: Michele Bulleri.

Ricezione positiva: 66%; Attacco: 49%; Muri 11; Ace 4.

Arbitri: Andrea Clemente, Denis Serafin.

Durata set: 30’, 25’, 28’, 26’.

Durata totale: 109’.