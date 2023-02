Akronos Moncalieri sbanca il PalaLeonessa di Brescia

Partita intensa e avvincente al PalaLeonessa di Brescia. Quella dell’Akronos inizia però nel terzo quarto: 24-10 per le Lunette di coach Spanu che grazie allo strapotere sotto canestro portano a casa vittoria e primi due punti del 2023. Nonostante scarse percentuali Moncalieri vince infatti 49 a 33 il conto a rimbalzo, 15 a 10 nella categoria assist. Mvp Chelsea Mitchell con 23 punti, 9 rimbalzi, 5 recuperi e 1 assist. Doppia doppia per Westbeld da 18 e 10, si rivede anche Giacomelli dopo l'infortunio di inizio anno.

Avvio di partita complicato per Moncalieri che dopo 10’ insegue di 7 lunghezze sul 20-13. A segno per le Lunette Westbeld, Mitchell, Landi e capitan Giacomelli (al rientro in campo dopo 5 settimane di stop per infortunio). Le padrone di casa invece con Johnson, Zanardi e Molnar mantengono il vantaggio bresciano a cavallo della doppia cifra fino all’intervallo.

Terzo periodo tutto gialloblù, con Westbeld a suonare per prima la carica insieme a Landi, Reggiani e ovviamente Mitchell. Le Lunette prendono infatti possesso del palcoscenico e con una gran difesa di squadra e un attacco efficiente sia dal pitturato che dalla lunga distanza guadagnano il +5 a 10’ dalla fine.

L’ultima frazione si apre con 4 punti in fila di Mitchell da una parte e Johnson dall’altra. Su assist di Reggiani, Westbeld ne mette poi altri due dal pitturato e poco dopo punisce la difesa bresciana con la tripla del +10 a 7’ dalla fine che obbliga coach Zanardi al timeout. Poi Brescia prova in tutti i modi a riaprire la partita, riuscendoci a più riprese grazie soprattutto alle solite Zanardi e Johnson. Un jumper di Mitchell e due giri in lunetta di Landi e Sagerer chiudono la partita.