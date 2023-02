Il Cascina Capello Chieri vince il derby contro In Volley

Il Cascina Capello Chieri affronta le giovani dell’In Volley Piemonte dopo la sconfitta rimendiata contro l’A.F. Volley che fa ancora male. Gara non facile quindi per le chieresi perchè le avversarie sono in crescita, sia fisicamente che tecnicamente.

Difatti il primo set è a senso unico ed il San Giorgio deve arrendersi alle giocate dell'In Volley. Al cambio campo coach Piras striglia le sue e i frutti arrivano subito, gara nuovamente in parità! Il Cascina Capello infatti pareggia i conti vincendo con determinazione il secondo set.

Il match scivola via tra alti e bassi, ma regna sempre l'equilibrio. Le ragazze di coach Piras vincono anche il terzo set, ma l’In Volley non ci sta e ne nasce un quarto set da cardiopalma, si lotta su ogni pallone e solo nel finale le chieresi riescono ad avere la meglio. Può scattare così la festa per la conquista di tre punti preziosissimi nel derby, ottenuti in casa di una squadra che darà del filo da torcere a molte avversarie.

Il commento di coach Piras: «Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, in casa di una formazione giovane e molto in crescita. Faccio i complimenti alle mie ragazze che oggi hanno dimostrato tenacia e voglia di vincere; auguro alle giovani dell’In Volley di continuare a lavorare così perché stanno facendo un ottimo percorso per poter entrare tra le grandi!! Ora testa ad Isil Almese, seconda forza del campionato!!».

In Volley Piemonte - Cascina Capello Chieri 1-3

Parziali (25-18, 23-25, 21-25, 24-26)