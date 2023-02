Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

UNDER 15 SILVER

Continua la rincorsa alla prima posizione nel girone da parte dell'Under 15 Silver di coach Dal Sasso che domenica scorsa ha regolato a domicilio la Pallacanestro Ciriè, mai in grado di impensierire la compagine biancoverde che sabato prossimo affronterà Rosta alle 18 nello scontro che deciderà chi tra le due formazioni prenderà verosimilmente la testa della classifica. Finale.

PALLACANESTRO CIRIÈ – AVIGLIANA BASKET 25-64

Parziali (2-16; 6-33; 12-50)

CIRIÈ: Delle Caue 1, Cannino, Messaglia 2, Cananzano 2, Mo 8, Maghenzani 2, Cassarà, Castaldo 2, Debennandi 4, Hu 2, Ambanogiani 2.

AVIGLIANA: Inches 2, Berto 2, Milano 5, Miranda, Mascia 2, Sforza 6, Tinti 1, Variglia 10, Colpo 2, Bugnone 28, Pilloni 4, Iovinella 2. All. Dal Sasso.

ARBITRO: Benedetto di Torino.

ALLIEVI CSI

Seconda vittoria consecutiva per gli Allievi CSI di Emanuele Rizzo che, lo scorso mercoledì, si sono imposti a domicilio contro la Val Pelicans e si piazzano così al terzo posto in classifica. Soddisfatto il coach biancoverde: «Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco ed i nostri ritmi, abbiamo costurito un buon margine di vantaggio nei primi minuti e poi siamo riusciti ad amministrare... bene così». Da limare le distrazioni a rimbalzo e porre maggiore attenzione al gioco, apparso a tratti confusionario, ma gli ospiti hanno sfruttato bene gli spazi in attacco ed esibito una difesa più che discreta e sempre aggressiva, merito anche di una più che discreta condizione fisica.

VAL PELICANS – AVIGLIANA BASKET 46-77

VAL PELICANS: Luciano, Giusnini, Falco 8, Encutescu 4, Mattalia 7, Maccario 7, Chiavia, Porporato, Di Michele 8, Cataldo, Aimar 6, Simoncini 6. All. Bomben.

AVIGLIANA: Fantino, Dosio 7, Remoto 6, Ogliero 13, Costanza 9, Camporeale 3, Di Marino 16, Pili 12, Briglia 6, Castino 5. All. Rizzo.