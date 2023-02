B1-F: Parella batte Genova ed è sempre più prima

Un'altra vittoria e distacco dalla seconda che continua a crescere. Il Parella supera anche l'ostacolo Rimont Progetti Genova 3-0 e porta a 5 i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che, complice il turno di riposo di Biella, diventa così Volpiano.

Un successo che non poteva sfuggire alle parelline, favorite d'obbligo della vigilia vista la classifica, ma a volte la classifica non è l'unica cosa da guardare. Sì perchè ancora una volta coach Barisciani deve fare i conti con le assenze che non permettono alla squadra di lavorare al meglio in settimana ma poi il giorno della partita esce fuori tutta la grinta e la voglia di vincere delle ragazze, capaci di andare sempre oltre l'ostacolo.

Formazione tipo per le biancorossoblu con Polezzi in regia e Cicogna opposto, Damato e Camperi ali, Deambrogio e Mabilo al centro e Fantini libero. Risponde Genova con Romanin palleggiatrice e Montedoro opposto, Scarabottini e Vecerina schiacciatrici, Poggi e Vieri al centro con Ghezzi libero.

Inizia meglio la squadra ospite che si porta fino a +4 (8-12) ma dal 9-13, in due giri il Parella la ribalta volando 22-15 per poi chiudere 25-17. Grande equilibrio invece nel secondo set con le torinesi sempre avanti ma che non riescono mai a distanziare definitivamente Genova. E così, dal 23-19, il turno di battuta della subentrata Allegri mette in crisi le certezze del Parella e Genova si porta 23-24 con possibilità di pareggiare il conto dei set. Due difese miracolose però tengono in vita il Parella che con un muro di Deambrogio su Scarabottini si porta a casa anche questo parziale: 27-25. La reazione delle genovesi è poco più di un flash. Dall'iniziale 3-6 del terzo set, il Parella inverte subito la rotta e vola 13-8. Nel finale, una scatenata Deambrogio trascina le compagne sul 23-13 e poi è Damato a chiudere 25-15 con due attacchi vincenti.

«Sono soddisfatto di aver portato a casa i tre punti - commenta coach Barisciani - perchè in certe gare sei condannato a portarli a casa, e soprattutto di averlo fatto nelle condizioni in cui siamo. Sono contento del fatto che le ragazze alla fine riescano sempre a superare le difficoltà anche grazie alla loro volitività e cattiveria agonistica».

VOLLEY PARELLA TORINO - RIMONT PROGETTI GENOVA 3-0

Parziali (25-17, 27-25, 25-15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 2, Cicogna 17, Camperi 11, Damato 6, Deambrogio 12, Mabilo 6, Fantini (L). N.e: Chiavazza, Fano, Maurino, Tognoni, Tosini, Tullio. All: Mauro Barisciani.

RIMONT PROGETTI GENOVA: Romanin, Montedoro 12, Scarabottini 10, Vecerina 5, Poggi 4, Vieri 2, Ghezzi (L), Piccardi 2, Rissetto 1, Palazzi 1, Allegri, Bulla (L). N.e: Fossa, Stagnaro, Truffa, Tadei, Polanco. All: Matteo Zanoni.

NOTE: Ace 6-3, Battute sbagliate 11-10, Ricezione 37% (16%)-38% (20%), Attacco 39%-30%, Muri 12-3, Errori 20-23.