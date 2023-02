MTS Ser cede nel finale contro la capoclassifica Union Volley

Cede sul finale dopo due ore e ventisette minuti di partita, l'Mts Ser fra le mura amiche del PalaSer, contro la prima in classifica dell'Union Volley Pinerolo, giovane formazione che milita anche in under 18 con ottimi risultati. Destefanis e compagne preparano con cura la sfida, ma nonostante due ottime occasioni per chiudere il match una sul finale del primo set e l'altra nel quarto set, non sfruttano a pieno vantaggio e cedono sul finale. Sicuramente un punto con la prima in classifica può sembrare un "buon risultato", ma resta l'amaro in bocca per l'occasione perduta.

Privi di Girardi ferma a causa di una forma influenzale, coach Daglio e Di Martino schierano Rolle in regia, Nardoianni opposta, Bertotto e Busso in banda, Scapati e Destefanis in centro, Ferrua libero. Partono bene, le tigri santenesi nel primo set che si portando da subito in vantaggio per 4-0 costringendo coach Scali a chiamare il primo time out discrezionale per rimettere in carreggiata la sua giovane squadra. Infatti punto dopo punto e approfittando di un attimo di appannamento di Destefanis e compagne, le pinerolesi pareggiano i conti sull'11 pari e si portano addirittura in vantaggio per 12.11. Riconquistato il servizio è Bertotto che se ne occupa e grazie alla sua battuta spin, con un parziale di 6 punti, di cui un ace, porta le santenesi in vantaggio per 18-12. Pinerolo però non si arrende e nonostante il vantaggio delle padrone di casa per 23-18 punto dopo punto, si porta in pareggio sul 23 pari. Da qui in poi si gioca punto a punto fino al 25 pari, ma con un errore al servizio e una murata su pallonetto sono le ospiti ad aggiudicarsi il set.