Sci di Fondo: argento per Matilde Giordano nell'individuale a Pragelato

Un cielo velato ha salutato la seconda giornata di Coppa Italia Rode a Pragelato (Torino). Dopo la sprint di, la pista “Pierino Peyrot” del centro olimpico del fondo piemontese è stata teatro dell’individuale in tecnica classica, valida per la classifica generale del circuito.

Inoltre, la neve trasformata di Pragelato ha visto i Senior in gara sfidarsi per conquistare il titolo italiano di categoria.

Come da pronostico, Mattia Armellini si è rivelato ancora una volta l’uomo da battere. Dopo essersi aggiudicato l’individuale di Schilpario (Bergamo), il fondista delle Fiamme Oro ha messo il sigillo anche sulla prova piemontese, tagliando il traguardo in 33’18’’7. Alle sue spalle, si è piazzato Luca Del Fabbro delle Fiamme Gialle (33’26’’2), davanti al piemontese del centro sportivo Esercito Daniele Serra (33’31’’). Con un distacco di 2'09''1 l'atleta portacolori dello sci club Alpi Marittime Gabriele Rigaudo chiude al 20° posto assoluto e 3° nella categoria Giovani U20; Il cuneese Alessio Romano (carabinieri) chiude al 26° posto assoluto e 1° U18, seguito da Edoardo Forneris (Alpi Marittime), 27° assoluto e 2° U18 e 28° posto assoluto per Alberto Rigaudo (Alpi Marittime), 3° U18. Francesco Felizzola (Alpi Marittime) chiude al 29° posto.