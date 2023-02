Sci di Fondo: bronzo a squadre per Magalì Miraglio Mellano, Matilde Giordano e Gaia Gondolo

SCI DI FONDO

È stata la staffetta in tecnica classica a far calare il sipario sul lungo fine weekend di Pragelato (Torino). Dopo la sprint skating e l’individuale in tecnica classica, la pista Pierino Peyrot ha visto andare in scena una competizione a squadre. In gara, questa volta, c’erano solo gli Allievi a contendersi l’ultimo titolo italiano in palio, mentre i fondisti della Coppa Italia Senior avevano già lasciato la località piemontese.

Nella prova femminile, dominio del Veneto A, che si è messo al collo la medaglia d'oro. La staffetta composta da Caterina Milani, Gemma Dandrea e Vanessa Cagnati non ha avuto rivali, facendo scattare il cronometro sul 40’39’’4 e lasciando a quasi un minuto di distanza il Trentino A, formato da Anastasia Morandini, Gaia Leoni e Alice Leoni, secondo in 41’26’’6, mentre le Alpi Occidentali A, con Magalì Miraglio Mellano, Matilde Giordano e Gaia Gondolo, sono andate a completare il podio con il tempo di 42’13’’2. La squadra Alpi Occidentali B con Alice Gastaldi, Luna Forneris e Anna Giraudo chiude al 9° posto con un ritardo di 2'52'' dalle vincitrici. Cecilia Peano, Iris Cavallera e Sofia Bruno tagliano il traguardo al 19° posto mentre Amelie Cellerino Ferrier, Chiara Olivero e Marianna Dho chiudono la loro prestazione al 25° posto.

Lombardia sugli scudi nella prova maschile, con la staffetta delle Alpi Centrali A che ha conquistato il gradino alto del podio. Stefano Epis, Daniele Pedranzini e Pietro Zanoli (questi ultimi capaci di conquistare una medaglia a testa già nei giorni scorsi) hanno realizzato il miglior tempo in quasi tutte le frazioni, chiudendo la loro gara in 39’00’’7. Medaglia d’argento per il Veneto A – composto da Alex Rossi, Davide Capra ed Edoardo Trombetta, campione italiano nell’individuale di ieri – è giunto sul traguardo in 39’22’’, precedendo la formazione dell’Alto Adige A, con Carlo Bettini, Aaron Gallmetzer e Luca Pietroboni, terza in 39’26’’6. La squadra piemontese formata da Stefano Occelli, Filippo Massimino e Giacomo Barale chiude all'11° posto con un distacco di 2'38''8 dalle Alpi Centrali; Lorenzo Canavese, Andrea Occelli e Leonardo Raineri chiudono al 25° posto.



SCI ALPINISMO

Alle 17.30 in punto di sabato 25 febbraio è iniziata uffialmente la 19ª Mondolè Ski Marathon: al via erano presenti 130 atleti che hanno idealmente abbracciato tutte le piste del comprensorio del Mondolè Ski. Il meteo ha tenuto incerti gli organizzatori dello Sci Club Tre Rifugi, che però hanno saputo gestire il tutto alla perfezione tanto da confezionare nel migliore dei modi una manifestazione riuscita al meglio.