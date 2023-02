BEA Chieri: la serie C combatte ma cade contro Rapallo

Sabato 25 febbraio la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo a Chiavari ospite di Next Step Basket Rapallo per la settima giornata del girone di ritorno.

Nello scontro diretto per la quarta posizione, le due squadre danno vita ad una gara combattuta e sempre punto a punto. BEA incappa in una giornata storta al tiro, Rapallo ne approfitta e incrementa il vantaggio solo negli ultimi giri d’orologio, conquistando una vittoria con un risultato troppo severo rispetto a quanto si è visto in campo, ribaltando l’esito e la differenza canestri della gara d’andata. Dopo la vittoria travolgente con Teens Biella, la Planet Smart City resta così al quinto posto (22 punti) e continua la corsa al miglior piazzamento possibile in chiave play off.

LA GARA

Senza i soliti Mosca e D’Arrigo, Coach Conti schiera Molinario, Colli, Giacomelli, Drame e Scalzo. Rapallo risponde con Zaiets, Lomtadze, Usmane, Miaschi e Delibasic. I Leopardi sentono il peso della lunga trasferta e faticano a entrare in partita, con qualche difficoltà nel reggere la transizione offensiva dei padroni di casa (21-15 alla fine del primo quarto). Abbassano il ritmo servendo il post basso e schierando la difesa a zona, restando così sempre a contatto con i liguri nonostante le rotazioni condizionate da qualche problema di fallo.

La ripresa inizia sul -12 (43-31) e registra la reazione arancione. La Planet Smart City difende forte su tutte le linee di passaggio e costruisce bene in attacco, con uno Stiffi da 15 punti a referto. Giacomelli dalla lunetta pareggia i conti a quota 47, poi Colli sigla il vantaggio BEA (47-49) sul finire del terzo quarto. Prima dell’ultima decina, però, saltano i nervi e Rapallo sfrutta l’opportunità di tornare in testa dalla linea della carità. A fine gara, sarà di 37 a 13 la differenza nelle occasioni dai liberi a favore dei padroni di casa.

I chieresi arrivano così affaticati al finale, quando le rotazioni di coach Conti si accorciano anche per l’indisponibilità di Tulumello. Next Step ne approfitta per allungare fino al +16 finale, che non tiene conto degli sforzi fatti durante la gara.

IL COMMENTO

«Capita di avere una serata con scarse percentuali al tiro – commenta coach Conti – Il risultato finale è maturato solo negli ultimi minuti ed è troppo severo rispetto alla partita che abbiamo giocato. Portiamo a casa indicazioni positive per proseguire con fiducia in vista delle prossime gare fondamentali».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica prossima, 5 marzo, i Leopardi tornano al Pala Gialdo e ospitano PNC Ciriè. Palla a due alle 18.30.

NEXT STEP BASKET RAPALLO – PLANET SMART CITY BEA CHIERI 76-60

Parziali: 21-15, 43-31, 53-49

RAPALLO: Miaschi 2, Diaw 13, Zavhorodnii, Usmane 19, Ivanov 4, Delibasic 11, Zaiets 11, Gogishvili 6, Lakicevic 0, Okoyeze 0, Kissima 0, Lomtadze 10.

BEA CHIERI: De Mita, Giacomelli 13, Orsi, Colli 7, Scalzo, Tulumello 13, Stiffi 15, Molinario 10, Tagliano, Drame 2. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.