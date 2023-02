Club76: tutti i risultati del fine settimana

Nel Campionato di Serie B2, le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno perso 3-1 a Casale. Un match che, soprattutto nel quarto set, e? stato spesso a senso unico. Le ragazze biancoblu non sono riuscite a difendere in maniera efficace per portare a casa la partita. Martedi? si svolgera? la semifinale di ritorno contro Pinerolo.

Weekend ancora una volta intenso quello appena trascorso per il Club76, a cominciare dal match di domenica pomeriggio, che ha visto le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in Serie A1 vincere su Busto Arsizio per 3-1. E intanto in casa biancoblu fervono i preparativi per il 1 marzo, quando al Pala Gianni Asti di Torino (ex PalaRuffini), in Challenge Cup, le ragazze se la vedranno con le tedesche dello VfB Shul Thu?ringen.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto contro Montalto Dora per 3-0, in un match il cui risultato non e? stato mai in discussione. Serve ancora lavorare tanto su alcuni fondamentali , ma la volonta? non manca. L’Under 16 e? stata rimandata perche? domenica mattina Bucci, Bonino e Beghelli sono state convocate al Regional Day con gli allenatori della nazionale.

In Serie D il Playasti ha perso 1-3 contro Volley Vercelli. Nonostante un gioco veloce e poco prevedibile, il Playasti cede davanti alla seconda in classifica, ma con grande agonismo. Da evidenziare le prestazioni di Anna Cavaglia? e Laura De Marchi (rispettivamente schiacciatrice e centrale) che hanno saputo mettere in pratica alcuni dettagli studiati e provati in allenamento, e Letizia Masera (palleggiatrice) in grado di distribuire il gioco con lucidita? anche nei frangenti piu? concitati. In Serie D GS Pino Volley ha perso 0-3 contro Leini?. Le ragazze in tutti e tre i set non sono riuscite ad entrare in partita. Si interrompe cosi? una serie di tre vittorie consecutive per le pinesi.

L'Under 14 Gold ha vinto 3-0 al quarto di finale contro Savigliano, conquistando il biglietto di sola andata alle semifinali, che si svolgeranno sabato contro Canelli. La squadra e? al lavoro per migliorare il proprio gioco in vista della partita. Per quanto riguarda l'Under 13 Gold, ha perso 3-0 a Canelli l'ultima partita del girone. Se non a tratti nel terzo set, non e? mai stata pienamente in partita.

TUTTI I RISULTATI

Venerdi? 24 febbraio

• 1° Divisione F. C.T. Cun. Ast. Girone A: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 1-3

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: GS Pino Volley vs ASD San Raffaele Pallavolo 3-0

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Ascot Lasalliano Volley vs GS Pino Volley 2-3

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Stella Rivoli vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

• 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Volley San Paolo vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-0

Sabato 25 febbraio

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Pallavolo Montalto Dora 3-0

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs ASD S2M Volley Vercelli 1-3

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Cargo Broker Leini 0-3

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Ottavi finale 1°/16° posto: Club76 Playasti Gold vs VBC Savigliano 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Ottavi finale 9°/16° posto: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti Silver 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Rosso Officine – BAM vs Club76 Playasti 2010 3-2

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2011 vs MON.VI. BAM Verde 1-3

Domenica 26 febbraio

• Under 18 F. C.T. Cun.Ast. - Girone 5°/8° posto: Club76 Playasti vs PVB Bosca Canelli 18 1-3

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast – Girone 9°/16° posto: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 2009 3-2

• Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone G : Club76 Playasti 2011 Bianca vs Volleysaluzzo Farmacia S.Martino 3-1

• Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2011 Blu vs Volley Roero Autolavaggio Delfinetti 0-3

• Under 12 F. Cun.Ast. - Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2011 vs Club76 Playasti 2012 CIP 3-0

• Under 12 F. Cun.Ast. - Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 CIP vs Club76 Playasti 2012 CIOP 1-2

• Under 12 F. Cun.Ast. - Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 CIOP vs Club76 Playasti 2011 2-1

SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE CONTRO ZEPHYR MULATTIERI

La squadra maschile del Fenera Chieri76 torna a vincere tra le mura amiche del PalaFenera, con un 3-0 contro Zephyr Mulattieri. Una bella prestazione dei ragazzi di coach Specchia, che hanno mostrato voglia e determinazione.

Tutte le fasi di gioco hanno visto la formazione di Chieri piu? efficace e coesa.