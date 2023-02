Torino Universitaria passa a Borgosesia

In formazione ridotta all’osso da infortuni e influenza, Torino Universitaria sbanca Borgosesia con un parziale-choc tra il 15’ e il 25’. Vantaggi alternati per 5 minuti, la prima mossa è dei locali con due triplette di Rossi: 16-9. Il CUS si accoda a -3 con Akoua e Petitti, ma gli ultimi 90” del quarto sono del Valsesia: tre Robino e tre di Santarossa, 24-17.

Buldo riapre (26-17), poi nei successivi tre minuti solo due punti di Andrea Porcella. Il primo a scuotersi è di nuovo il Valsesia, sempre dall’arco, con Giroldi e Vercellino.

Da qui in avanti in campo c’è una squadra sola, ed è il CUS. Che sul 32-21 si blinda dietro e non sbaglia più un colpo in attacco: Akoua, Petitti, Conti (5), ancora Petitti: lo 0-11 ristabilisce la parità. Tre di Andrea Porcella e sorpasso: 34-35 al 18’. Un libero di Loro fa 34-36 al 20’.

La sosta non frena l’ondata biancoblu, anzi: tre di Conti, tre di Marangon, ancora tre di Conti, altri tre di Marangon e in due minuti il CUS è sul 34-49 (nuovo break di 0-12). Sale il nervosismo tra le file dei locali, sanzionati per due volte con falli tecnici.

Dopo il 36-51 di Conti, il valsesiano Giroldi è espulso per proteste (doppio tecnico). Torino Universitaria invece è concentrata e gasatissima in difesa, sfrutta alla grande il bonus con Conti (5/5) e Marangon (2/2) e affonda la lama da tre con lo stesso Marangon. Un libero di Bonadio vale il 36-62 al 25’: il parziale in dieci minuti è di 4-41.

Il Valsesia è in balìa della tempesta e di un avversario quasi infallibile a gioco fermo (18 su 22 fino a qui) e letale con palla viva: di Petitti e Bonadio il 44-72 a 22” dalla mezzora, di Conti l’apice di giornata sul 50-79 del 34’.

A giochi fatti i torinesi tirano i remi in barca.

VALSESIA BASKET - TORINO UNIVERSITARIA 64-82

Parziali: 24-17, 34-36, 48-72

BORGOSESIA: Zanoli n.e., Giroldi 3, Ballarini 6, Rossi 18, Messina 2, Cerutti, Santarossa 3, Ghiani, Vercelli 5, Robino 8, Vercellino 7, Buldo 12. All. Gagliardini.

CUS TORINO: Akoua 8, Conti 31, Petitti 10, Marangon 16, Celada 2, Tatsopsta, Porcella An. 5, Bonadio 5, Pietra, Loro 5. All. Porcella. Ass. Subbiani.