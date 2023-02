La Riviera dei Fiori dà il via al Campionato Mondiale di Enduro 2023

Una tre giorni di gare che vedrà i campioni del circuito mondiale sfidarsi prima tra le dune delle spiagge, per poi addentrarsi sulle panoramiche strade delle alture a ridosso del mare. Sono circa 150 i piloti iscritti alla tappa, tra loro anche il campione del mondo in carica Andrea Verona e l’idolo locale Davide Soreca, portacolori del Moto Club Sanremo, già campione nazionale e mondiale.

Venerdì 31 il via con le verifiche tecniche alla Darsena di Arma di Taggia e il successivo trasferimento in sfilata sull’Aurelia verso il Casinò di Sanremo con la scorta organizzata dalla Polizia Stradale in Lamborghini. Davanti alla casa da gioco matuziana i piloti saranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto e autografi, prima di spostarsi sulla spiaggia del Morgana per la sfida spettacolo a due in un percorso con dune e salti sulla sabbia a due passi dal mare.

Sabato 1 la carovana mondiale si darà appuntamento sull’arenile di Arma di Taggia in direzione Bussana, poi imboccherà l’Aurelia per salire verso il Monte Faudo toccando i comuni di Cipressa e Terzorio per le due prove speciali e l’extra test. Le sfide si svolgeranno nella pineta di Cipressa con servizio navetta dal paese per consentire agli appassionati di seguire le prove.

Domenica 2 il programma sarà il medesimo con gli stessi quattro giri di prova speciale da 50 chilometri ciascuno per un totale di 200 chilometri di gara. Saranno tre giorni di motori, emozioni e sfide in un territorio che ha dato tanto al motorsport mondiale e che può ancora giocare un ruolo importante nel mondo dei motori su scala nazionale e internazionale.