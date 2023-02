BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Tra inizio delle seconde fasi per alcuni e prosecuzione della regular season per altri, continuano i campionati del Settore Giovanile dei Leopardi. L'U13 Gold inizia con il piede giusto la seconda fase TOP e vince il derby della prima giornata con Basket Chieri. Nel girone analogo categoria U14 Gold, passo falso per i Leopardi che incappano in una prestazione sottotono e cedono il passo in trasferta agli avversari di Franzin Val Noce.

Doppia vittoria per l'U15: il gruppo Eccellenza supera Verbania Basket nella prima giornata della fase Coppa, mentre la squadra Silver vince con Basket Grugliasco. L'U19 Silver, già qualificata alla seconda fase Top, vince anche con Sisport, mentre la Top Junior cede a Pallacanestro Piscina.



U13 GOLD

BEA CHIERI - ASD BASKET CHIERI 70-47

Parziali: 21-13, 14-14, 11-5, 24-15

BEA CHIERI: Fatai 3(C) , Borz 10 , Spano 3, Di Giorgio, Cristiano 8, De Mita 3, Menegatti 19, Vitrotti 1, Bassi, Caló 17 , D'Acunti, Coltiletti 6. All. Corrado, 1°Ass. Mosca, 2°Ass. Allisiardi.

BASKET CHIERI: Stella (Cap.) 4, Sattolo 7, Cottino, Longo 16, Compagnoni 1, Moisa 4, Levi Dordoni, Leye Isaac 3, Romagnolo 2, Conrotto, Galvagno, Limone 10. All. Masino, Ass. Fumello.

U14 GOLD

FRANZIN VAL NOCE - BEA CHIERI SSDRL 73-51

Parziali: 15-8, 28-22, 50-40

BEA CHIERI: Milani (C) 20, Spennato 1, Tarantino, Vacca 2, Fatai, Destafanis 3, Petrin 8, Sidari 2, Tran 11, Calò 2, Valentini 2. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli

FRANZIN: Manavella 6, Bernardi 1, Conte, Cudemo (C) 5, Orticola 3, Pirolo 30, Turatsinze 18, Audibert, Passarella, Scarafia 2, Chiri 4, Dall’Aglio 4. All. Berger

U15 ECCELLENZA

ASD VIRTUS VERBANIA - BEA CHIERI SSDRL 46-61

Parziali: 6-17, 21-30, 31-40

BEA CHIERI: Dalmasso, Marchiori, Massari 6, Gaingualano, Rodinó, Molinari 4, Monaco 13, Cacciabue 2, Zanzon 13, Nurra 2, Mout 21. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Acc. Mout.

VERBANIA: Spagnolo 10, Vuerci 8, Sibicia 3, Pavesi 4, Ottone 4, Allievi 4, Perazzi 5, Bensì 4, Meschia, Miniello 4. All. Montani, Acc. Pavesi.

U15 SILVER

BEA CHIERI - PALLACANESTRO GRUGLIASCO 69-51

Parziali: 18-19, 37-34, 54-39

BEA: Nicoletti 4, Giorcelli 14, Traversari 3, Da Rodda 10, Mastrocola 9, Giuranna 16, Amerio 2, Cirrito 5, Valentini 2, Crisi, Gigante 4, Rullo

GRUGLIASCO: Boniforte 8, Mautino 3, Matrone 5, Durante 13, Cavalieri 2, Losito 6, Viggiani 4, Tiribocchi 6, Magrini, De Marchi 4, Latella, Rodia 2.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - SISPORT SPA 92-55

Parziali: 22-9, 40-27, 62-43

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 12, Ricciardo 7, Bianco 12, Roccati 3, Gangi L. 9, De Mita 5, Bergese 2, Virde 7, Lafiosca 9, Ferrone Ric. 17, Butera 2, Munafò 7. All. Dabbene, Prep. Gangi A.

SISPORT: Boschetti 1, Russo, Polini, Bosio 14, Ali Stefano (C) 7, Manzini 8, Marchese 8, Ferich 4, Anglani 9, Balzani 4, Viziale. All. Tromboni.

TOP JUNIOR

PALLACANESTRO PISCINA-BEA CHIERI SSDRL 65-52

Parziali: 13-10, 24-28, 41-42.

BEA CHIERI: Munafò 17, Bosio, Consiglio 16, Barisone 6, Iannucci, Caridi, Chanoux, Scialabba , Alò 8, Mateo, Mazzarino. All. Mussio.