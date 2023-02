Grand Prix Italia Femminile: Margherita Cecere terza e Alessandra Banchi quarta

GRAND PRIX ITALIA FEMMINILE: NEL GIGANTE DI PONTE DI LEGNO MARGHERITA CECERE TERZA GIOVANE E ALESSANDRA BANCHI QUARTA ASPIRANTE

Lunedì 27 febbraio a Ponte di Legno la prima giornata delle gare del Grand Prix Italia Dicoflor femminile è stata dedicata ad un Gigante FIS. Ha vinto la pisana Alice Pazzaglia dello Ski Racing Camp con il tempo totale di 2’,02”,63/100 e on 12/100 di vantaggio sulla valdostana Giorgia Collomb dello Sci Club La Thuile-Rutor, prima sia nella classifica delle Giovani che in quella delle Aspiranti. Sul gradino più basso del podio la finanziera romana Francesca Carolli, staccata di 53/100. Ludovica Righi, modenese dello Sci Club Edelweiss, si è classificata quarta assoluta, e seconda sia nella classifica delle Giovani che in quella delle Aspiranti.

Il quinto posto della torinese Margherita Cecere, atleta dello Sci Club Lancia e della squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Alberto Platinetti, le vale il terzo posto nel Grand Prix Italia Giovani, mentre Camilla Vanni, romana dello Sci Club Drusciè di Cortina, è giunta sesta assoluta e terza nella classifica delle Aspiranti.

Tra le piemontesi bene anche la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, quattordicesima assoluta e quarta delle Aspiranti italiane. La carabiniera bardonecchiese Sara Allemand è giunta diciottesima, la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia ventesima, Eleonora Zanetti, grugliaschese dell’Equipe Beaulard ventisettesima assoluta e ottava delle Aspiranti italiane, Maria Sole Antonini, valsesiana del Sansicario Cesana, trentunesima, Sofia Mattio, verzuolese dello Ski College Limone, quarantesima assoluta e tredicesima delle Aspiranti italiane. Oltre la quarantesima posizione assoluta le altre atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali.

AL PASSO SAN PELLEGRINO LEONARDO CLIVIO SECONDO E REBECCA FRIGIOLINI QUARTA ASPIRANTE NEL SECONDO SUPER-G FIS-NJR DELLA COPPA VENETO ENERGIAPURA. EDOARDO SARACCO SETTIMO NEI CAMPIONATI AFGANI A KRONPLATZ

Al Passo San Pellegrino lunedì 27 febbraio appuntamento con il secondo Super-G FIS-NJR valido per la Coppa Veneto Energiapura. La gara maschile è stata vinta dal valtellinese Glauco Antonioli dello Sci Club Bormio in 1’,09”,48/100, con un vantaggio di 25/100 sul genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli e di 40/100 sull’ampezzano Sebastiano Cipriano dello Sci Club Cortina.

All’ottavo posto il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, all’undicesimo l’astigiano Tommaso Ragazzon dello Sci Club Sansicario Cesana, al dodicesimo il valsusino Matteo Andreis del Sansicario Cesana, al tredicesimo il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, al ventitreesimo il cesanese Girolamo Giove del Sansicario Cesana.