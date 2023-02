Novipiù Monferrato Basket comunica di aver ceduto le prestazioni sportive dell’atleta Nicolò Castellino, fino al termine della corrente stagione sportiva, alla Blacks Raggisolaris Faenza. Il giocatore proseguirà il suo percorso di crescita in Serie B e sarà subito a disposizione di coach Luigi Garelli per le Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West che si disputeranno alla E-Work Arena di Busto Arsizio.