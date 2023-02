Ufficializzata la partnership tra College Basket e Union Basket

College Basketball e Union Basket comunicano che, a partire da questa stagione in corso, viene ufficializzata la collaborazione tra i Settori Giovanili delle due società.

Non ha bisogno di presentazioni College, realtà affermata a livello nazionale ed internazionale per la crescita e il reclutamento dei giovani: Finali Nazionali, Tornei internazionali, giocatori convocati in Nazionale e una prima squadra in Serie B composta quasi interamente da ragazzi dell’under 19 Eccellenza.

Union Basket è invece una società molto più recente, che mette assieme le idee dei Club di Borgo Ticino, Castelletto Ticino e Vergiate, puntando sui giovani del territorio e permettendo a ciascuno di loro di giocare nel contesto più adatto alle loro ambizioni e possibilità.

Da qui la nascita di una sinergia sbocciata già un paio di anni fa che, grazie ai risultati ottenuti, ha portato i Club a fare uno step ulteriore, che vedrà i due staff tecnici collaborare in maniera attiva e quotidiana. Nello specifico, la collaborazione, porterà College al supporto dello staff tecnico di Union Basket, a progetti tecnici comuni tra i due Club, così come alla nascita di attività extra campo in sinergia e alla collaborazione con la Serie D di Borgo Ticino, all’interno della quale sono già presenti alcuni ragazzi di College.

Il presidente di Union Basket, Riccardo Brivio, commenta così l’accordo raggiunto con College: «Siamo felici di poter disporre delle conoscenze e della professionalità di parte dello staff di College Basketball per far crescere la qualità del nostro progetto. Vogliamo avere sempre più giovani appassionati dei nostri Comuni in palestra e, sicuramente, avere al nostro fianco un Club come College ci dà l’opportunità di proporre un percorso tecnico migliore, prendendo spunto dal confronto quotidiano con gli allenatori e i dirigenti di College e sviluppando assieme idee comuni, che vadano anche oltre il rettangolo di gioco. Inoltre ci sarà l’occasione per i giovani più interessanti di andare a far parte delle squadre d’Eccellenza di College. È un altro passo avanti di un progetto che, senza bruciare le tappe, sta guadagnando credibilità e valore con il passare tempo».

Francesco Rossi, Responsabile del Settore Giovanile di College, replica: «Siamo felici di poter accogliere ufficialmente nella College Family anche Union Basket. Negli ultimi anni tra giocatori arrivati in prova, inseriti nelle nostre squadre d’Eccellenza e Tornei nazionali ed internazionali, abbiamo potuto testare la serietà di tutto lo staff Union, con cui sarà un piacere collaborare per far crescere il movimento cestistico anche tra Borgo Ticino, Castelletto Ticino e Vergiate».