Gators: il recap della settimana

CUNEO: Rosso A.8, Bruschetta 4, Capelli 6, Isaia 18, Manfredi 10, Massa 4, Ramondetti 16, Cani N.E., Comotti 0, Rosso F. N.E., Saladini N.E., Zuppanelli. All. Lelli Vice All. Macario

VM SERVICE Gators: Marengo 14, Valinotti N.E., Cerutti 4, Alessio 3, Nicola S. 12, Nicola A. 21, Ghigo, Fissore 2, Varallo N.E., Pistone, Perrone N.E., Fantini 4. All. Fabbri Vice all. Sabatino

Finisce a Cuneo la serie positiva dei Gators, che cadono contro i padroni di casa del Granda College al termine di una gara combattuta punto a punto per tutti e quattro i parziali: nell’ultimo, la svolta del match con il vantaggio massimo Gators (+6), la ritrovata parità di Cuneo e il sorpasso decisivo a due minuti dal termine della gara.

La gara vede quindi affrontarsi due squadre in ottima salute e reduci da diversi risultati positivi che hanno permesso una bella risalita in classifica: l’inizio però è timido da entrambe le parti, con diversi errori a canestro ed in impostazione. Il primo canestro arriva dopo oltre due minuti con Cuneo che si porta in vantaggio ma, dopo una palla recuperata a metà campo, i Gators prima impattano con Marengo e poi provano a scappare con Fantini. Cuneo non ci sta ed inizia a tirare dalla distanza rimanendo a contatto per poi provare a scappare. I Gators arrivano al quarto fallo dopo soli sei minuti di gara e coach Fabbri è costretto a chiamare time-out: quattro punti di Marengo portano i Gators a ridurre lo svantaggio, chiudendo il primo parziale a -4.

La musica non cambia anche nel secondo quarto, con le squadre ad alternare fasi in cui si segna a ripetizione ad altre in cui a farla da padrona è l’imprecisione: Andrea Nicola prova a caricarsi la squadra sulle spalle, segnando una bomba e due liberi e lo stesso fa il fratello Stefano, che con un altro tiro da tre riporta in parità il match. Cuneo allunga nuovamente e la poca precisione biancoverde dalla lunetta non permette di impattare, ma poco prima dell’intervallo lungo ancora i fratelli Nicola rovesciano il risultato facendo così chiudere agli Alligatori il secondo quarto in vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, Cuneo parte subito forte e allunga con i tiri liberi. Marengo, limitato dalla difesa avversaria, fatica a trovare il canestro e Fantini segna i primi due punti del terzo quarto. Mattia Alessio entra nelle rotazioni di coach Fabbri, firmando il recupero e il sorpasso su Cuneo ma ancora una volta i padroni di casa rispondono subito agli attacchi avversari con l’ennesima bomba della serata. Anche Marengo trova una tripla, imitato da Andrea Nicola sulla sirena da metà campo chiudendo ancora in vantaggio il terzo quarto.

È nell’ultimo parziale che svolta la gara, con i Gators che sembrano indirizzarsi verso la vittoria: i biancoverdi prima allungano sul +5, poi si fanno rimontare per tornare poi avanti concretizzando il massimo vantaggio (+6) a cinque giri di orologio dal termine con Fissore e Andrea Nicola. Due bombe di Cuneo dall’angolo in pochi secondi, però, permettono a Cuneo di impattare ancora una volta e cambiare la storia del match in modo definitivo. A due minuti dal termine Cuneo trova il canestro del sorpasso, ad uno dalla fine la bomba che segna l’allungo decisivo, certificato da due tiri liberi che permettono di far trovare ai cuneesi il massimo vantaggio (+7). Nel finale Stefano Nicola prova ancora a controbattere, ma i liberi concessi ai padroni di casa permettono loro di mantenere le distanze e trovare un’altra vittoria.

«Siamo riusciti a fare il 99% di quello che avevamo preparato per limitare i loro tiratori: peccato, perché potevamo anche vincerla visto il vantaggio a pochi minuti dal termine, ma non si può rimproverare nulla ai ragazzi. Ora un po’ di riposo e poi ci aspettano altre partite difficili a partire dal derby con Savigliano» il commento a caldo nel post-partita di coach Marco Fabbri.

Nel prossimo fine settimana, i Gators osserveranno un turno di riposo prima del derby in casa di domenica 12 marzo, contro Amatori Savigliano: palla a due alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Savigliano. Prossimo incontro: domenica 12/03/2023 ore 18.30, VM SERVICE GATORS – Savigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

PROMOZIONE MASCHILE

ZETAEMME CAYMANS - AUXILIUM CUNEO GIALLA 72-47

Parziali: 27-10, 8-14, 18-14, 19-9

ZETAEMME Caymans: Ferrero 19, Tucci 13, Borsa 11, Davicco 10, Colonna 9, Paschetta 6, Giambrone 4, Mondino 0, Zorgniotti 0, Rosso 0. All: Mondino.