Cuneo ospita la Finale Territoriale Under 13 Lab Travel

Evento straordinario per la Città di Cuneo, che per la prima volta vede disputarsi al Palasport di Cuneo la Finale Territoriale Cuneo-Asti Under 13 maschile 3vs3. Il Cuneo Volley, quale società ospitante, è co-organizzatore insieme al Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti e vede la partecipazione esclusiva del proprio partner Lab Travel in veste di sponsor dell’evento.

Il concentramento in programma per domenica 5 marzo dalle ore 14 alle ore 18, vedrà scendere in campo 16 squadre per un totale di oltre 80 giovani atleti e altrettante famiglie al seguito che arriveranno in città per l’evento. Al termine le premiazioni con la presenza delle maggiori cariche istituzionali cuneesi dello sport e non solo.