Reale Mutua Torino: promozione per tutte le donne per la gara contro Rieti

In occasione della gara di domenica 5 marzo alle ore 18, in programma al Pala Gianni Asti tra la Reale Mutua Torino e la Kienergia Rieti, la Società ha pensato ad una promozione per celebrare in anticipo la festa dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Tutte le donne, infatti, potranno assistere alla partita acquistando il biglietto al prezzo di 1€, in tutti i settori e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I tagliandi a prezzo speciale saranno acquistabili:

- presso la sede di Basket Torino in via Cervino 50 (mer-ven 15.00-18.30)

- presso le Agenzie Reale Mutua Santa Rita e Piazza Castello

- biglietteria del Pala Gianni Asti (sabato ore 10.00-12.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 fino alla palla a due)