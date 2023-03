Just The Woman I Am: domenica 5 marzo la nuova edizione a Tortona

Nuovo appuntamento legato al territorio per la Bertram Derthona, che insieme ad Autosped Castelnuovo e Azalai ASD ha organizzato la seconda edizione tortonese della Just The Woman I Am. La corsa camminata di 5 km che, in modalità ‘virtual’ si snoderà, grazie anche alla preziosa collaborazione del Comune di Tortona, domenica 5 marzo, tra alcuni dei luoghi simbolo della città.

La partenza è fissata alle ore 10 dal PalaCamagna di Tortona, il luogo simbolo in città dell’attività dei Leoni, che qui svolgono la maggior parte dei propri allenamenti. Il percorso, studiato e tracciato da Azalai, prevede l’attraversamento della Via Emilia, il passaggio per Piazza del Duomo e il passaggio per il Parco del Castello, dove camminatori e runners avranno la possibilità di godere della vista sulla città che si ha dalla Torre del Castello.

A partire dalle ore 9 al PalaCamagna sarà possibile anche acquistare i kit personalizzati del Team Derthona, composti da una t-shirt su cui compaiono i loghi delle tre Società sportive e una serie di gadget e di scontistiche messe a disposizione dagli organizzatori della Just The Woman I Am.

JTWIA, che quest’anno giunge alla decima edizione, è un evento ideato e promosso dal CUS Torino, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino e ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro. Inoltre, insieme a una serie di iniziative collaterali promuove la prevenzione, l’inclusione, la parità di genere e i corretti stili di vita.

Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Azalai ASD anche quest’anno fanno squadra per veicolare e dare forza a un messaggio dalla forte valenza sociale e sostengono la ricerca universitaria contro il cancro.