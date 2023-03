FISI-AOC: i risultati degli Slalom FIS di Ponte di Legno, Valgrisenche e Bielmonte

Martedì 28 febbraio secondo appuntamento a Ponte di Legno con il Grand Prix Italia Dicoflor femminile , dedicato questa volta ad uno Slalom FIS . Ha vinto, come nel Gigante del giorno precedente, la pisana Alice Pazzaglia dello Ski Racing Camp, con il tempo totale di 1’,24”,60/100 e con 70/100 di vantaggio sulla valdostana Giorgia Collomb. Un risultato che pone l’atleta dello Sci Club La Thuile Rutor al primo posto sia nella classifica delle Giovani che in quella delle Aspiranti del Grand Prix. Terzo posto assoluto per la finanziera romana Francesca Carolli, staccata di 77/100.

Alessia Vaglio dello Sci Club Crammont Mont Blanc, quarta assoluta, è anche seconda nella classifica delle Giovani, seguita da Cecilia Pizzinato dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, sesta assoluta. La classifica delle Aspiranti è stata completata dalla valdostana Tatum Bieler dello Sci Club Gressoney Monte Rosa, settima assoluta, e dalla torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, nona assoluta. Bene anche la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, ottava assoluta e quinta tra le Giovani. Al decimo posto Maria Sole Antonini, valsesiana dello Sci Club Sansicario Cesana, al tredicesimo la chierese Maria Toja del Lancia, al diciannovesimo la sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, al ventiseiesimo assoluto e al nono tra le Aspiranti la cesanese Matilde Casse del Sansicario Cesana. Ventinovesima assoluta e decima delle Aspiranti è Eleonora Zanetti, grugliaschese dell’Equipe Beaulard, trentatreesima assoluta e quattordicesima delle Aspiranti la valsusina Ludovica Madiotto dello Sci Club Sauze d’Oulx, trentasettesima assoluta e quindicesima delle Aspiranti Sofia Mattio, verzuolese dello Ski College Limone.

La classifica dello Slalom FIS femminile di Ponte di Legno (clicca qui).

A VALGRISENCHE MATTEO VOTTERO QUARTO NELLO SLALOM FIS. ADRIANA CASTALDO SUL PODIO ASPIRANTI NELLO SLALOM FIS-NJR

Martedì 28 febbraio a Valgrisenche si sono disputati uno Slalom FIS maschile e uno FIS-NJR femminile. Le gare, inserite nel circuito regionale Cva Energie, erano organizzate dallo Sci Club Crammont Mont Blanc. Nella FIS maschile successo di Valerio Pedroncelli del Circolo Sciatori Madesimo, con il tempo totale di 1’,28”,36/100 e con 9/100 di vantaggio su Pietro Bisello dello Sci Club Crammont Mont Blanc. Terzo a 24/100 Filippo Segala dello Sci Club Aosta. Quarto posto ad 1”,28/100 per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, diciassettesimo assoluto e sesto tra gli Aspiranti per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, trentatreesimo assoluto e diciannovesimo tra gli Aspiranti per Pietro Bruneri dello Sci Club Sansicario Cesana, trentottesimo assoluto e ventitreesimo tra gli Aspiranti per Filippo Mazzia dello Sci Club Mera. Oltre la quarantesima posizione assoluta gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.