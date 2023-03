Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Quarti e ottavi di finale territoriale: brave Igorine!

Fra quarti e ottavi di finale territoriale buonissimi risultati per le Igorine. L’Under 18 di Matteo Ingratta vince 0-3 (14-25; 11-25; 14-25) l’andata dei quarti a casa di Gavi e si gioca il ritorno domenica 5 in casa alle 10.30. Bene anche l’Under 14 0-3 (3-25; 17-25; 6-25), sempre per l’andata dei quarti, contro Valsesia e gara di ritorno prevista domenica 5 alle 15 in casa. Inizia bene gli ottavi di finale l’Under 16 territoriale che vince 3-1 (20-25; 25-9; 25-23; 25-20) contro Omegna in gara secca. L’Under 16 Regionale giocherà il suo ottavo il 2 marzo alle 20.30 in casa contro Ardor.

Serie C, sconfitta con Venaria

Finale 0-3 (20-25; 17-25; 21-25), questo il risultato della serie C contro Venaria nella 17esima giornata di campionato. “Partita fatta di alti e bassi, potevamo fare qualcosa in più, ma siamo state troppo discontinue contro una squadra che sbaglia veramente poco” dice l’allenatrice Barbara Medici.

Prima divisione, sconfitta con Tollegno

Inizia con una sconfitta la seconda fase delle Igorine di Simone Mazza. Contro Tollegno è 1-3 (22-25; 16-25; 26-24; 14-25). Squadra un pochino stanca dopo la prestazione in Under 16 per l’ottavo di finale.

U12 6x6: bella vittoria!

Bella vittoria delle Igorine di Gianni Zanelli che vincono 0-3 a casa di Fontaneto giocando una buonissima partita.

U13 Azzurra, chiusa la prima fase!

Con 36 punti le Igorine di Gianni Zanelli chiudono la prima fase del girone B da terze classificate. Un bel risultato per l’Under 13 che conta tante atlete Under12. L’ultimo bel risultato è arrivato a casa di Vercelli 0-3 (8-25; 20-25; 19-25).