Bocce: l'Albese Boule Du Jour vince a Carrara e vola in testa alla classifica

Il campionato di Serie B 2023 iniziato a fine gennaio è giunto al giro di boa nei gironi di qualificazione. Dopo la vittoria iniziale contro la Savonese e la sconfitta patita ad Alessandria, il riscatto è stato pronto e fulminante, con l'ALBESE BOULE DU JOUR che infila tre vittorie consecutive e si porta in testa alla classifica parziale con 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici più accreditate.

Questa volta a farne le spese è stata la Litorale che ospitava sui propri campi gli Albesi giunti a Carrara a ranghi ridotti causa malanni ed infortuni. La determinazione dei ragazzi del C.T. Marcellino e del suo collaboratore Scicolone però ha reso possibile un'impresa che alla vigilia non era pronosticabile in queste proporzioni. Il 16-6 con cui l'Albese ha liquidato la pratica, ha visto Alba condurre fin dall'inizio. Il 6-2 dopo il primo turno di "tradizionale" diventava 12-2 con le prove tecniche di "tiro progressivo" e dei due "tiri di precisione", per cui l'ultimo turno di tradizionale si trasformava in pura formalità.

Di assoluto rilievo è stata la prova di "tiro progressivo" disputata da Luca Negro, che oltre a disputare i due turni di tradizionale, sostituiva il fratellino Diego febbricitante nella "corsa". Luca schiantava l'avversario colpendo 39 bocciate su 42 tirate nella dura cavalcata di 5 minuti, stabilendo la seconda prestazione assoluta di questo campionato. In vista del girone di ritorno in cui l'Albese dovrà confermare i risultati fin qui ottenuti per ottenere la qualificazione ai play off, nella capitale delle Langhe si stanno affilando le armi per migliorare ulteriormente le prestazioni dei singoli ed affinare le tattiche.