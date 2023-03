Derthona Basket: Next Gen Cup, a Rovereto centrato l’obiettivo Final Eight

Bilancio in parità nella seconda tappa di Rovereto appena conclusa. Record di gran lunga positivo sommando la tappa inaugurale di Pesaro dello scorso novembre. Per la Bertram Yachts Derthona Tortona si è chiusa con il risultato sperato la fase di qualificazione della IBSA Next Gen Cup di Legabasket, la manifestazione giovanile riservata alle squadre U19 Eccellenza dei sedici club di Serie A.

Al PalaMarchetti della città trentina si cercava il pass per la Final Eight di Napoli e pass è stato. Dopo le tre vittorie su tre nelle Marche che avevano messo in pole position la formazione bianconera per l’ingresso tra le “magnifiche otto”, a Rovereto è bastato il successo contro la Pallacanestro Trieste nella seconda delle quattro partite in programma per staccare il biglietto per la fase finale ad eliminazione diretta. Le sconfitte contro la vincitrice del girone Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro e nello “spareggio” per la seconda piazza con la Nutribullet Treviso – cui sono seguite il successo della giornata conclusiva su Varese Basketball – hanno impedito di chiudere più sopra in classifica nel Girone A ma non di uscire dai fatidici primi quattro posti.

Il terzo posto permetterà di affrontare nel quarto di finale del PalaBarbuto il prossimo 10 aprile, lunedì di Pasquetta, l’EA7 Emporio Armani Milano seconda classificata del Girone B. In caso di vittoria, il giorno dopo si giocherebbe la semifinale contro la vincente tra Pesaro e Umana Reyer Venezia. Nell’eventuale finale per il titolo 2022/23 si prenderebbe la vincente dell’altra parte di tabellone che vede, in ordine di testa di serie, Dolomiti Energia Trentino, Treviso, Tezenis Verona e Trieste.

A livello di singoli, la Bertram ha chiuso la prima fase con tre giocatori in doppia cifra di media-punti capeggiati dai 13.7 di Nicholas Errica, seguito dai 13.0 di Lorenzo Baldi, assistman bianconero con 3.1 passaggi vincenti ad incontro, e dai 10.0 di Lamine Tandia, anche miglior rimbalzista della squadra con 7.7 carambole per gara, con Giacomo Zanetti – il giocatore in prestito nella tappa trentina – a sfiorare anch’egli la doppia cifra di realizzazione con 9.3 punti, 6.8 rimbalzi e 1.5 stoppate di media nelle partite di Rovereto.

DICHIARAZIONI

Il capo allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile della Bertram, Luca Ansaloni: «Una bella soddisfazione aver raggiunto la Final Eight, un traguardo che ci eravamo dati e che siamo riusciti a conquistarci sul campo. È chiaro che partivamo già dalla buona prestazione di Pesaro che rappresentava un discreto punto di partenza verso il conseguimento dell’obiettivo. A Rovereto abbiamo fatto qualche buona partita, un’altra non troppo buona con Treviso, mentre con Pesaro, anche se perso, è stato un match che ci ha dato qualche spunto di miglioramento sia individuale che di squadra. Le altre due partite erano più abbordabili e, anche se in condizioni non perfette, siamo riuscite a vincerle e assicurarci la qualificazione. Partendo dalla terza posizione – continua - andremo a sfidare avversarie che hanno un ottimo potenziale, a partire dal quarto di finale con Milano. Sarà per noi una bella sfida e cercheremo di farci trovare nelle migliori condizioni possibili. Però da qui a là avremo i nostri begli impegni in campionato da dover affrontare, sia in Serie C Gold che in U19 Eccellenza, per cui ci attende un bel cammino in questi mesi sperando poi di fare bella figura a Napoli».

Il vice presidente esecutivo del Derthona Basketball Lab, Andrea Ablatico: «Ci tengo a ringraziare la Vanoli Cremona e il suo general manager Andrea Conti per il prestito di Zanetti. Un grazie anche al responsabile eventi di Legabasket, Marco Aloi, per l’ottima organizzazione della manifestazione e anche per la mano che ci ha saputo fornire per risolvere un piccolo problema. Siamo felici di come sia andata a Rovereto sul campo, i risultati ci soddisfano, ora vedremo di fare bene anche a Napoli».

CLASSIFICHE FINALI

GIRONE A

1) Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro 14

2) Nutribullet Treviso 12

3) Bertram Yachts Tortona 10

4) Pall. Trieste 6

5) UnaHotels Reggio Emilia 6

6) Banco di Sardegna Sassari 6

7) Varese Basketball 2

8) Happy Casa Brindisi 0

GIRONE B

1) Dolomiti Energia Trentino 12

2) EA7 Emporio Armani Milano 10

3) Tezenis Verona 10

4) Umana Reyer Venezia 10

5) GeVi Napoli 6

6) Germani Brescia 6

7) Givova Scafati 2

8) Virtus Emilbanca Bologna 0

TABELLONE FINAL EIGHT DI NAPOLI

QUARTI DI FINALE – LUNEDI’ 10 APRILE

Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Umana Reyer Venezia

EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Yachts Tortona

Dolomiti Energia Trentino – Pall. Trieste

Nutribullet Treviso – Tezenis Verona

SEMIFINALI – MARTEDI’ 11 APRILE

Vincente Pesaro – Venezia / Vincente Milano – Tortona

Vincente Trento – Trieste / Vincente Treviso – Verona

FINALE – MERCOLEDI’ 12 APRILE