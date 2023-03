Novipiù Monferrato sostiene MagdaClan Circo

La Novipiù Monferrato Basket sostiene la raccolta fondi del MagdaClan Circo per realizzare la sesta edizione di Fantasy Festival.

“Non lasciateci in mutande” è il simpatico nome che è stato destinato al progetto di crowdfunding messo in piedi per permettere lo svolgimento dal 7 al 9 aprile 2023 del “Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica” che a causa di alcuni problemi negli ultimi mesi, era sembrato a fortissimo rischio.

Il Fantasy è nato dalla determinazione di due artisti di MagdaClan Circo, Elena Bosco e Giulio Lanfranco, originari del Monferrato, con la volontà di “riportare a casa” esperienze artistiche europee di circo contemporaneo, con un progetto che si fonda sulla condivisione e sullo scambio.

La location scelta per questa edizione è Frassinello Monferrato, in un contesto collinare dalla bellezza infinita che vedrà esibirsi artiste e artisti di fama internazionale. La raccolta fondi, già attiva a questo link, si impegna a raggiungere tre obiettivi economici. Il primo step è fissato a quota 7000 euro, traguardo già superato la scorsa settimana! Con questo budget l’evento si svolgerà nell’unica data di sabato 8 aprile. A quota 10 mila euro si aggiungerà anche la domenica e verrà montato il tendone del MagdaClan che ospiterà gli spettacoli. L’ultimo ambizioso traguardo invece è fissato a quota 15 mila euro e vedrebbe lo svolgimento dell’edizione su tre giorni complessivi.

La Novipiù Monferrato Basket ha pensato di ospitare, in occasione della sfida contro la Blu Basket Treviglio, il MagdaClan Circo che si esibirà durante l’Halftime Show con uno spettacolo speciale con protagonista Alessandro Maida. Per ogni biglietto venduto la Società devolverà un euro alla raccolta fondi.

«Era tutto pronto - dicono gli organizzatori del festival - e poi a Dicembre 2022 c’è stato un susseguirsi di avvenimenti nefasti per il MagdaClan che ci hanno messo in forte difficoltà. Ad oggi, servono 15 mila euro per realizzare il Fantasy 2023. Abbiamo radunato idee e professionisti, per far continuare a vivere questo piccolo e, allo stesso tempo, enorme progetto culturale. E se è vero che le persone donano alle persone, siamo qua, in mutande, a chiedervi aiuto e sostegno!».

Savino Vurchio – Amministratore Delegato Novipiù Monferrato Basket: «Non potevamo non partecipare anche noi a questa importante raccolta fondi. C’è grande stima e ammirazione per gli amici del MagdaClan che da anni hanno deciso di portare in Monferrato un evento che è un vero fiore all’occhiello per tutto il nostro Territorio. Il Fantasy 2023 si dovrà svolgere nel migliore dei modi e proveremo a dare il nostro contributo devolvendo una parte dell’incasso della sfida con Treviglio».