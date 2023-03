FISI-AOC: i risultati degli Slalom FIS e FIS-NJR a Valgrisenche e nel Gigante Allievi a Bielmonte

A VALGRISENCHE MATTEO VOTTERO SESTO NEL SECONDO SLALOM FIS. ELISA PAGANI QUINTA NELLA GARA FIS-NJR

Sulla pista Benevy di Valgrisenche mercoledì 1 marzo si è disputato un secondo Slalom FIS maschile e FIS-NJR femminile, con l’organizzazione ancora una volta curata ottimamente dallo Sci Club Crammont Mont Blanc. Solo un quarto dei 150 atleti in gara sono arrivati al traguardo della seconda manche, a testimonianza di un tracciato molto selettivo.

Nella competizione maschile primo il valdostano Filippo Segala dello Sci Club Aosta, con il tempo totale di 1’,30”,80/100 e con distacchi rispettivamente di 37/100 e di 40/100 su due atleti francesi: l’Aspirante classe 2005 Charlie Woodbridge del Club des Sports del Courchevel e Pablo Guillot-Corouge del Club de Ski de Tignes. Sesto posto ad 1”,46/100 per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, tredicesimo assoluto e sesto tra gli Aspiranti per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, ventesimo per il valsesiano Nicolò Brunelli dello Sci Club Varallo, ventitreesimo assoluto e decimo tra gli Aspiranti per l’altro valsesiano Pietro Casaccia del Varallo, ventiquattresimo assoluto e undicesimo tra gli Aspiranti per il cesanese Erik Silvano Bristot dello Sci Club Sansicario, ventisettesimo assoluto e quattordicesimo tra gli Aspiranti per il valsesiano Alessio Andrej Beldi del Varallo.