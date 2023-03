Reapers Torino di scena a Chiavari contro i Predatori GDT

Prima trasferta dei Reapers di Torino che, dopo la sfida contro i Giaguari, sabato 4 Marzo scenderanno in campo contro i Predatori GDT. Kickoff alle 21 nel campo Daneri di Chiavari (GE).

«Usciamo da una prima partita di campionato impegnativa, ma i ragazzi hanno comunque dato ottimi segnali in campo. Credo che il punteggio finale non rispecchi i valori espressi durante il match e questo darà sicuramente una grande spinta per affrontare con la giusta mentalità la trasferta di sabato» spiega Guido Cavallini Head Coach Reapers Torino.

I Predatori sono reduci dalla sconfitta contro i Pirates Savona, un match che ha comunque mostrato un’ottima preparazione della squadra ligure.

«I Predatori hanno affrontato una giornata ostica lo scorso weekend ma sono una squadra unita nei numeri e fisicamente, nonché allenata da un coach esperto. Sono certo che ci affronteremo a viso aperto, con gran voglia di fare bene e regalare un bello spettacolo di Football» continua Cavallini.

Formazione al completo per i torinesi con Luca Fontana in cabina di regia (e il giovane Cantini a supporto) che potrà contare sulle corse di Brun e Sitra e sulle ricezioni dei veterani Delfino, Regaldo, Bossola, Confortini e dei giovani Malinverno e Moscarello. Solida la linea di attacco con gli esperti Marannano, Di Pasquale e Paonessa affiancati da un giovane Bonnot al secondo anno ai Reapers.

In difesa coach Solmi si affida all'esperienza di Alice, Bellizia, Marino, Cibuc affiancati da giovani come Delvillani che ha recentemente partecipato al raduno della Nazionale tackle Under 19. Non mancherà l'esperienza della linea di difesa con Walesson De Souza, Hoxaj, Benetton, Vernetti, Brunetto e Di Tommaso.