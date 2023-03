Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta Padova per continuare la corsa ai play-off

La Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca sabato 4 marzo al “Centro Sportivo Plebiscito” contro il Padova, per continuare la sua corsa ai play-off. I gialloblù arrivano da una vittoria di carattere per 14-11 contro la Waterpolo Milano Metanopoli, i veneti, invece, sono stati sconfitti per 9-4 contro il Como Nuoto Recoaro e continuano a rimanere al penultimo posto in classifica.

Simone Aversa, allenatore dei torinesi, presenta il match: «Partita insidiosa a Padova, è un campo storicamente complicato. L'ultima partita in trasferta lì due anni fa ci costò l'accesso ai play-off; quindi, ci faremo trovare pronti sotto tutti i punti di vista, fisico e tattico. La classifica non conta nulla, Padova vorrà dimostrare che è al nostro livello, trascinata da giocatori di esperienza che incarnano lo storico spirito battagliero di quella squadra. Noi abbiamo lavorato molto bene, la squadra sotto il profilo del gioco è in crescita; quindi, andiamo lì per vincere la partita!».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 4 marzo al “Centro Sportivo Plebiscito” di Padova.

QUATTORDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2M

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Como Nuoto Recoaro

R.N. Arenzano – Brescia Waterpolo

R.N. Imperia 57 – Lavagna 90

President Bologna – Spazio R.N. Camogli

C.S. Plebiscito Padova – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Waterpolo Milano Metanopoli -Chiavari Nuoto

CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 39

Reale Mutua Torino ’81 Iren 33

Como Nuoto Recoaro 25

Brescia Waterpolo 25

Futurenergy Rinnovabile Sori 24

Lavagna 90 21

Chiavari Nuoto 19

R.N. Arenzano 15

President Bologna 14

Waterpolo Milano Metanopoli 9

C.S Plebiscito Padova 4

R.N. Imperia 57 1