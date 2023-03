I Giaguari Torino ospitano i Pirates Savona

Primo impegno casalingo per i Giaguari Torino, che ospiteranno i Pirates Savona al Primo Nebiolo sabato 4 marzo alle ore 21 per la seconda giornata del campionato di Seconda Divisione 2023.

Reduci dal roboante 41-0 inflitto ai cugini Reapers, i Giaguari dovranno fare i conti con na squadra che ha anch’essa rifilato 41 punti (subendone 7) ai Dockers Levante. Le due partite della prima giornata hanno fin da subito stabilito le gerarchie del girone A, con Pirates e Giaguari a contendersi il primo posto e Reapers e Dockers a rincorrere un po’ affannosamente. Non è escluso che i rapporti di forza possano cambiare durante la stagione, del resto era solo la prima giornata, ma appare sin d’ora abbastanza improbabile un completo rovesciamento dei valori visti la settimana scorsa.

La sfida tra Pirates e Giaguari, dunque, sarà subito decisiva per determinare quanto siano cresciuti i Pirates, che lo scorso anno si arresero in semifinale esattamente come i Giaguari, e quanto i Giaguari siano riusciti a tamponare le defezioni avute in off season.

Entrambe le compagini possono contare su un solido gioco di corsa con due running back esperti ed affidabili come Ghio e Querzola ma con i due quarterback Burato e Duranti in grado dire la loro anche palla a terra (Duranti ha messo a segno due touchdown mentre Burato addirittura cinque).

Nel gioco aereo entrambe le squadre non hanno impressionato per percentuale di completi, ma i Giaguari sono stati molto più efficaci in termini di yardaggio conquistato. Molte le similitudini anche i difesa, dove i Pirates hanno addirittura mandato in negativo le corse avversarie, mentre i Giaguari hanno subito solo 34 yard su terra, con entrambe le formazioni capaci di concedere un’ottantina di yard su passaggio con una bassa percentuale di completi ed un paio di intercetti.

Sembra, quindi, una partita tra due squadre molto simili, di difficile pronostico ma in grado di garantire spettacolo dall’inizio alla fine, che i coach Giuso ed Harper prepareranno nel migliore dei modi, come si conviene ad una sfida al vertice.

Il kickoff è fissato per le ore 21, ed i cancelli del Nebiolo saranno aperti a partire dalle 19:45. L’ingresso costerà 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per il biglietto ridotto riservato ai minorenni. Per chi non volesse fare coda alla cassa, è possibile acquistare i biglietti in prevendita collegandosi a questo link. Come sempre la partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch con il commento di Dario Aviano.