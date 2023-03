Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Torna in campo, dopo la pausa per la finestra delle Nazionali, la Bertram Derthona, impegnata nella sfida di altissima classifica contro la Virtus Segafredo Bologna in programma domenica 5 marzo alle ore 20.00 alla Virtus Segafredo Arena. Con il ritorno del campionato, torna anche l’appuntamento con ‘L’angolo di coach Galli’:

«Incontriamo la Virtus, la squadra che ci ha eliminati in semifinale di Coppa Italia, di cui abbiamo grande rispetto per la tradizione del Club guidato ora da un grande allenatore come Sergio Scariolo.

In cabina di regia si alternano Hackett, Pajola e Mannion, che con caratteristiche diverse danno pericolosità offensiva, solidità difensiva e grande capacità di imbeccare le bocche da fuoco della squadra. Accanto a loro ci sono un campione come Teodosic e Lundberg, che fece bene già nella partita di andata a Casale. I ‘3’ sono Weems, un atleta solido fisico e di grande esperienza, un altro campione come Belinelli, eccellente tiratore da tre punti, e Abass, che da fisicità, atletismo e grande consistenza. Ojeleye può giocare sia da ‘3’ che da ‘4’: al primo anno in Europa ha avuto un impatto importante sulla squadra.

Da numero ‘4’ giocano Shengelia, dotato di esperienza e qualità tecniche di alto livello, e Mickey, che ha un passato in EuroLega. I ‘5’ sono Jaiteh, l’MVP della regular season di EuroCup nella scorsa stagione, che è interno e pericoloso dentro l’area, e Bako, più atletico e bravo nel correre il campo. In campionato, la rotazione dei lunghi è completata da Gora Camara».