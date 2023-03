FISI-AOC: i risultati FIS di Ravascletto, Passo San Pellegrino, Sestriere e dei Ragazzi a Bielmonte

GRAND PRIX ITALIA: NELLO SLALOM DI RAVASCLETTO ALESSANDRA BANCHI TERZA ASPIRANTE E MARIA SOLE ANTONINI QUINTA TRA LE GIOVANI Giorgia Collomb non si ferma più: la valdostana al primo anno tra le Aspiranti ha vinto anche lo Slalom FIS valido per il Grand Prix Italia Dicoflor sulle nevi di Ravascletto-Zoncolan. Nella prima di sei gare tra FIS e FIS-NJR organizzate dall’asd Cimenti Sci Carnia, l’atleta dello Sci Club La Thuile Rutor ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,47”,40/100, con distacchi rispettivamente di 14/100 e di 61/100 sulla carabiniera laziale Giulia Valleriani e sull’altra valdostana Tatum Bieler dello Sci Club Gressoney Monte Rosa.

Collomb e Bieler sono anche prima e seconda sia nel Grand Prix Italia Giovani che in quello delle Aspiranti, mentre la terza tra le Giovani è Cecilia Pizzinato dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, quarta assoluta. La terza delle Aspiranti è un’atleta della squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Alberto Platinetti, la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, undicesima assoluta. Meglio di lei nella classifica assoluta la valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana, settima ad 1”,78/100 e quinta nel Grand Prix Italia Giovani.

La sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere si è classificata nona, la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp decima, la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia diciottesima, la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli ventisettesima, la cesanese Matilde Casse dello Sci Club Sansicario Cesana trentunesima assoluta e undicesima delle Aspiranti, la valsusina Ludovica Madiotto del Sauze d'Oulx trentatreesima assoluta e tredicesima delle Aspiranti. La classifica dello Slalom FIS femminile di Ravascletto-Zoncolan (clicca qui)

NEL SUPER-G AL PASSO SAN PELLEGRINO MATTEO FRANZOSO E GREGORIO BERNARDI QUINTO E SESTO. LEONARDO CLIVIO QUARTO DEI GIOVANI Giovedì 2 marzo al Passo San Pellegrino si è disputato il primo dei due Super-G FIS validi per il Grand Prix Dicoflor Seniores e Giovani e organizzati dallo Ski College Veneto Falcade. Ha vinto il carabiniere altoatesino Mattia Cason con il tempo di 1’,08”,62/100, che che è valso anche il primo posto nella classifica del Grand Prix Italia Seniores. Secondo assoluto ad 1/100 Marco Pfiffner tesserato per l’Unterländer Wintersportverein del Principato del Liechtenstein.

Terzo a 9/100 il finanziere altoatesino Riccardo Tonetti, che è secondo classificato nel Grand Prix Italia Seniores. Terzo fra i Seniores è Luca Resinelli del Reit Ski Team Bormio, decimo assoluto.

Il valdostano Pietro Broglio dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc è nono assoluto e primo nella classifica del circuito istituzionale dei Giovani e in quella degli Aspiranti. Il bresciano Alberto Claudani dello Sci Club Val Palot è diciassettesimo assoluto e secondo nella classifica dei Giovani, il piacentino Edoardo D’Amico dello Sporting Club Madonna di Campiglio è diciannovesimo assoluto e terzo nel circuito istituzionale. Sul podio degli Aspiranti l’altoatesino Jakob Franzelin dello Sport Club Petersberg Amateur è secondo e l’ampezzano Alessandro Guerresco dello Sci Club Drusciè di Cortina è terzo. Per quanto riguarda gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali da annotare il quinto posto del finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso, ad 86/100 da Mattia Cason. L’altro finanziere sestrierino Gregorio Bernardi è giunto sesto a 95/100, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese ottavo ad 1”,02/100. Ventesimo assoluto e quarto nella classifica del Grand Prix Italia Giovani il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, trentatreesimo l’astigiano Tommaso Ragazzon dello Sci Club Sansicario Cesana, quarantasettesimo assoluto e settimo degli Aspiranti il sestrierino Gilberto Bernardi del Sestriere. Oltre la cinquantesima posizione assoluta gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali. La classifica del primo Super-G FIS maschile disputato al Passo San Pellegrino (clicca qui)