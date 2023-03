La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta contro Scandicci

Entrambe reduci da un impegno infrasettimanale contro una squadra tedesca (in entrambi i casi brillantemente superato, con qualificazioni alle semifinali della Coppa Cev e alle finali della Challenge Cup), la Savino Del Bene Scandicci e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si affronteranno domenica 5 marzo nella partita valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato. Fischio d’inizio alle ore 17.

La gara si giocherà al Palazzo Wanny di Firenze, da quest’anno impianto casalingo anche di Scandicci oltre che del Bisonte. A distanza di tre settimane dalla loro ultima trasferta, Grobelna e compagne tornano dunque nel palazzetto che le ha viste cedere 3-0 al Bisonte giocando una delle loro peggiori partite in questa stagione. Certo l’avversaria che le attende non è delle più semplici: la corazzata allenata da Massimo Barbolini da tempo occupa il secondo posto in classifica (posizione ulteriormente consolidata lo scorso weekend grazie alla vittoria nello scontro diretto con Milano), è in serie positiva da quattro giornate e in campionato ha vinto dieci delle ultime undici partite disputate.

Nella gara d’andata, il 20 novembre, Scandicci si è imposta 1-3 infliggendo alle chieresi il primo stop stagionale al PalaFenera. Rispetto a quella partita le toscane hanno cambiato palleggiatrice tesserando la nazionale cinese Di Yao, mentre Ofelia Malinov si è accasata al Bisonte. Negli nove precedenti fra i due club Scandicci ha vinto sette volte. L’unica ex è Alessia Mazzaro.

«Arriviamo da due vittorie molto importanti – fa il punto Helena Cazaute – Della partita con Busto devo dire bravi a noi, perché non è stato assolutamente facile. Non abbiamo mai mollato e siamo riuscite a prendere 3 punti di grande valore. Essere quarti in classifica è veramente una grande cosa, ne siamo contentissime, ma siamo consapevoli che ci attendono altre partite toste. Siamo ovviamente anche molto felici della qualificazione alle finali della Challenge Cup. Contro una squadra che difende tanto come il Suhl siamo state brave a vincere. Anche le ragazze che giocano meno hanno avuto potuto dare il loro contributo in campo, prendendo il ritmo per il finale di stagione: è importante».

Passando quindi ad analizzare la prossima partita, la schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sottolinea che «Scandicci è una gran bella squadra. Siamo un po’ stanche perché stiamo giocando tantissimo, ma d’altra parte anche loro hanno molti impegni ravvicinati. Sappiamo che Scandicci ha giocatrici incredibili, con una bella panchina, e l’inserimento della palleggiatrice cambia tanto. Noi siamo cariche, stiamo facendo bene, andiamo a Scandicci per mettere in campo tutto quello che abbiamo e con la voglia di vincere. Le chiavi dell’incontro credo possano essere due: entrare in campo con tanta energia, perché se iniziamo la partita come abbiamo fatto col Bisonte sappiamo che perderemo 3-0, e la battuta, per mettere a posto il nostro muro-difesa».