La Novipiù Monferrato sfida Treviglio

Dopo un turno di pausa per la sosta nazionali, la Novipiù Monferrato Basket ritorna al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per affrontare la Gruppo Mascio Treviglio nel ventiquattresimo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, in programma domenica 5 marzo alle ore 18.

GLI AVVERSARI

La Blu Basket Treviglio è attualmente la terza forza del campionato, con 16 vittorie in 21 gare. Continua quindi il calendario di fuoco per la Novipiù che chiude questo trittico con le prime della classe. La squadra allenata da coach Alessandro Finelli, assistito dal casalese Lorenzo Pansa, sta rispettando i pronostici di inizio anno, a conferma delle ambizioni societarie l'innesto di Luca Vitali dalla categoria superiore, giocatore di grandissima esperienza che non ha bisogno di presentazioni. La maggior parte dei punti sono prodotti dai tre esterni titolari, ovvero Marco Giuri (13.3 punti di media), Jason Clark (17.2 punti di media) e Pierpaolo Marini (14.4 punti di media), con loro nel quintetto titolare troviamo l'ala forte Eric Lombardi ed il totem croato Sandi Marcius. Il roster profondo permette a coach Finelli di poter gestire le rotazioni con giocatori di alto profilo come l'italo-argentino Bruno Cerella, Lorenzo Maspero, Luca Vitali e il lungo Davide Bruttini. Il capitano Brian Sacchetti è stato operato alla mano il mese scorso e non è ancora rientrato a disposizione. La sfida di andata terminò con la netta vittoria dei padroni di casa per 97-68.

Sul fronte rossoblu coach Stefano Comazzi ha sfruttato queste due settimane per lavorare ed inserire nei meccanismi di gioco i due nuovi arrivi Kodi Justice e Alvise Sarto. Quinn Ellis è rientrato dall'impegno con la nazionale britannica dove ha disputato una prestazione eccellente nella gara contro la Serbia. Non sarà della partita Matteo Formenti ancora alle prese con problemi muscolari. Treviglio non sarà certamente l'avversario migliore per cercare di uscire da questo momento così difficile per i monferrini, ma ormai quando restano soltanto quattro gare al termine della prima fase non serve fare troppi calcoli quanto provare con ogni mezzo e risorsa a portare a casa i due punti.

Alvise Sarto - Ala Novipiù Monferrato Basket: «Dopo la pausa dello scorso weekend finalmente torniamo a giocare e affrontiamo Treviglio, che è senza dubbio una delle squadre più preparate del nostro campionato. Dispongono di esperienza, atletismo e qualità in tutti i ruoli. Abbiamo la possibilità di mettere alla prova il lavoro che abbiamo fatto nelle ultime tre settimane, e soprattutto vedere cosa dovremmo sicuramente sistemare perchè le squadre forti e fisiche ti portano quasi sempre a vedere quelli che sono in tuoi limiti. Il fatto di affrontare una squadra di questo tipo ci farà sicuramente giocare sereni, la pressione è su di loro, sono loro che devono vincere a tutti i costi. Noi giocheremo la nostra partita combattendo e al suono della sirena alzeremo la testa e guarderemo il punteggio.»

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì ore 17-19, sabato ore 10-12.30 e domenica 10-12.30 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.