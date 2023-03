B1, Igorine attese a Genova!

Questa volta direzione Liguria. Nella 18esima giornata di campionato le Igorine di Matteo Ingratta sono attese a Genova per la sfida contro la Rimont Progetti fissata sabato 4 alle 17.

«Dopo la vittoria contro Garlasco abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione dei nostri miglioramenti e siamo pronte a dimostrarlo anche a Genova per conquistare punti importanti che ci permetterebbero di imporci bene nella classifica di B» dice il libero Maria Mangalagiu, che lancia la carica.

«È il mio primo anno fuori casa e qui a Novara mi sto trovando molto bene sia a scuola sia con la squadra, ho instaurato un bel rapporto, - dice Maria, arrivata nel gruppo grazie alla preziosa amicizia com In Volley Piemonte - siamo molto affiatate e penso che questa sia una caratteristica che ci permette di trovare una bella armonia e soprattutto divertirci mentre giochiamo. Sono molto contenta di essere qui e spero come squadra di guadagnare un po’ di esperienza in più dopo ogni partita per ottenere degli ottimi risultati a fine stagione».