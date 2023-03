La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 organizza un volo charter per la finale di Challenge Cup

La gara d’andata si giocherà mercoledì 15 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino. La gara di ritorno è prevista mercoledì 22 marzo alle ore 18,30 locali (17,30 italiane) alla Sala Constantin Jude di Timi?oara.

In occasione della finale di ritorno il Chieri ’76 ha organizzato il volo charter della Famiglia Biancoblù con un aeromobile Boeing 737 da 189 posti.

Il programma della giornata prevede la partenza da Torino Caselle per Timi?oara il giorno della gara (22 marzo) alle ore 8,30, e il rientro dopo la partita a mezzanotte locali circa.

La quota a persona è di 350 € (escluse le tasse aeroportuali, ma non superiori a 50 € a persona), e oltre al volo comprende i trasferimenti in bus dall’aeroporto in centro città e dal palazzetto all’aeroporto dopo la gara.

Per informazioni e prenotazioni la mail a cui fare riferimento è chieri76@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi per sostenere le ragazze!