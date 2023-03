Verso Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che sarà di scena alla Virtus Segafredo Arena nell’attesa sfida alla Virtus Segafredo Bologna in programma domani, domenica 5 marzo, alle ore 20.00.

La squadra ha ripreso ad allenarsi in settimana, dopo l’interruzione del campionato per la finestra delle Nazionali, per prepararsi alla gara valida per la 20° giornata del torneo. Coach Ramondino ha commentato così sulla sosta e sul finale di regular season: «Dal punto di vista fisico, la pausa ci serviva sia per recuperare energie che risolvere alcuni acciacchi dei nostri giocatori. Abbiamo fatto ottimi giorni di lavoro alla ripresa e siamo consapevoli che le partite che giocheremo hanno un perso specifico diverso rispetto alle precedenti in quanto hanno incidenza immediata sulla classifica. Inoltre, sono gare in cui crescono il livello di durezza e di preparazione, per cui dovremo essere bravi ad adeguarci su tutti i fronti».

Sulle caratteristiche della Virtus, il capo allenatore bianconero ha così proseguito: «Le qualità e le soluzioni del roster sono così tante che mettono una piccola incognita sulla gara, perché non sempre la precedente può essere un punto di riferimento per i cambiamenti che le grandi squadre, quale la Virtus è, possono applicare. Noi dobbiamo imparare dalle grandi squadre e sapere che ogni errore può essere punti, per cui occorrerà seguire i diversi partita necessari quando si affrontano dei campioni».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.