La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il C.S. Plebiscito Padova

La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince per 8-11 contro il Plebiscito Padova e continua la sua corsa ai playoff. Dopo le due reti di svantaggio iniziali, i torinesi riescono ad indirizzare subito il match nel verso giusto e a mantenere la giusta distanza con gli avversari.

LA PARTITA

Inizio in salita per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che va in svantaggio dopo un minuto di gioco con la rete in superiorità numerica di Zanovello e subisce il raddoppio padovano con la realizzazione di Gottardo. La reazione gialloblù non si fa attendere ed Ettore Novara sigla il 2-1 con l’uomo in più. I ragazzi di Simone Aversa spingono e nel giro di trenta secondi pareggiano con il gol di Lisica e trovano il 2-3 con la doppietta di Ettore Novara. Dopo quattro minuti di equilibrio segna ancora Lisica che regala il massimo vantaggio ai torinesi che chiudono il primo quarto sul punteggio di 2-4. Le squadre ritornano in acqua ed il solito Ettore Novara, con la tripletta personale, fa il 2-5 e riesce a trovare, pochi minuti dopo, il poker e il +4 sugli avversari. Ma il Plebiscito Padova non si arrende e riesce ad accorciare le distanze con la rete di Robusto. Negli ultimi minuti del secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol che si chiude sul punteggio di 3-6 per la Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Al cambio vasca i padroni di casa trovano la rete del momentaneo -3 con Tomasella, ma sempre Ettore Novara in superiorità numerica riesce a superare Calabresi e a trovare la rete del 4-7. I ragazzi di Rolla non ci stanno e trovano il gol del 5-7 con Pasotti, ma la Reale Mutua Torino ’81 Iren schiaccia sull’acceleratore: Andrea Maffè sigla il 5-8 in superiorità numerica, il croato Lisica realizza la sua tripletta personale e Gandini con l’uomo in più si iscrive al taccuino di marcatori e fa il 5-10 per i gialloblù. A venti secondi al termine del terzo quarto il Plebiscito Padova non sbaglia il tiro di rigore con Chiodo e porta le squadre a riposo sul 6-10. L’ultimo quarto si apre con la rete in superiorità numerica di Robusto che sigla i 7-10, ma risponde immediatamente il centroboa Marco Costa che fa il 7-11. Il match continua, ma nessuno dei due attacchi riesce a scardinare le difese, ci pensa Robusto a quaranta secondi al termine della partita a sigillare l’8-11 finale. La Reale Mutua Torino ’81 Iren continua a vincere e archivia la prova Plebiscito Padova per 8-11.

LE ANALISI

Simone Aversa, allenatore dei gialloblù, analizza il match: «È stata una partita altalenante a livello di prestazione, quando abbiamo fatto le cose con ordine e lucidità siamo riusciti ad attaccare bene e difendere senza molte difficoltà. Invece, in alcuni frangenti, siamo stati troppo frenetici o leziosi. Potevamo chiudere il match prima, dopo lo svantaggio iniziale abbiamo creato un margine di quattro o cinque reti che abbiamo conservato fino alla fine. Il risultato, per le occasioni che abbiamo creato e per i rischi che abbiamo preso, poteva essere più rotondo. Erano assenti Ermondi e Noale infortunati, hanno trovato più spazio Abate, Leone e Spano».

IL TABELLINO

C.S. PLEBISCITO PADOVA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 8-11

Parziali (2-4; 1-2; 3-4; 2-1)

C.S. PLEBISCITO PADOVA: Calabresi, Leonardi, Pisani, Zocco, Chiodo 1, Maccà, Gottardo 1, Robusto 3, Zanovello 1, Baldassa, Pasotti 1, Maresca, Tomasella 1. All. Rolla.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Gandini 1, Abate, Maffè 1, Cigolini, Costa 1, Leone, Spano, G. Novara, E. Novara 5, Colombo, Santosuosso. All. Aversa.

ARBITRI: Giacchini - Petraglia

NOTE: Usciti per limite di falli Tomasella (P) nel terzo tempo, Maffè (T) e Zanovello (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CS Plebiscito Padova 3/10 +1 rig. Torino ’81 Iren 4/14. Spettatori 100 circa.