Pall. Chivasso cede nel finale contro la Crocetta

Il famoso detto “manca sempre un centesimo per fare un euro” descrive perfettamente la stagione della Ferro Impianti Chivasso che incappa nell’ennesima sconfitta di misura per 59-61 contro Don Bosco Crocetta. La quinta sconfitta per due punti dopo le gare con Rapallo, Chieri, Savigliano, Valsesia: 10 punti in meno in classifica che avrebbero posto i biancoverdi nelle zone alte della classifica.

Una situazione su cui i chivassesi debbono recriminare e al tempo stesso analizzarne le cause, perché ogni dettaglio, ogni particolare fa la differenza in queste partite. In particolare contro Crocetta sono state le disattenzioni difensive ed offensive dovute a cali di concentrazione, intensità, come le mancate rotazioni su Boeri o le palle perse su passaggi eseguiti con sufficienza a regalare quei due fatidici punti in più ai torinesi. Per il resto Ferro e compagni hanno giocato alla pari contro i quotati crocettini, sapendo recuperare ogni tentativo di allungo avversario, sorpassando, ma mai riuscendo ad incrementare e mantenere il vantaggio.

Un copione che si ripete fin dalle prime fasi di gioco, in cui entrambe le formazioni faticano a trovare la via del canestro, prima che sul lato torinese si accenda Draghici (10 punti nel solo primo quarto) a cui rispondono Ferro e Pepino e Migliori per il 13-14 di fine primo quarto. Nel secondo è Ceccarelli a mettersi in proprio per tentare il nuovo allungo, ma Vai e Perino mantengono i biancoverdi in scia, prima di un terzo quarto in cui Chivasso, spinta da Stefano Pagetto, impatta e sorpassa, prima che Boeri da tre punti fissi il tabellone sul 47-48 a fil di sirena.

Negli ultimi 10’ Crocetta vola sul 52-58 a tre minuti dal termine, Chivasso piazza un break di 7-0 e sorpassa sul 59-58 ad un minuto e mezzo dalla fine, ma la maggior freddezza e precisione di Draghici e Ceccarelli consegnano la vittoria alla squadra ospite.

Ferro Impianti Chivasso - Don Bosco Crocetta 59-61

Parziali (13-14; 25-32; 47-48)

Ferro Impianti Chivasso: Giovara, R. Pagetto 8, Vettori, Vai 6, Delnevo, Perino 4, Di Matteo 2, Greppi, Pepino 9, Ferro 16, S. Pagetto 12, Migliori 2. All. Bruno

Don Bosco Crocetta: Ceccarelli 15, Cagnazzo, Draghici 17, Possekel 7, Mauri, Canepa, Paschetta 4, Zennato 2, Boeri 16, Cian. All. Tassone

Arbitri: Sig. Pirazzi di Vercelli e Valetti di Torino.